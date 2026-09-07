РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14459 посетителей онлайн
Новости Работа транспорта во время тревоги
1 663 16

Корецкий поручил обеспечить работу киевского метро без задержек из-за транспортного коллапса

Транспортный коллапс в Киеве 7 сентября — решение правительства

Премьер-министр Сергей Корецкий провел экстренное совещание с членами правительства и представителями столичных властей в связи с транспортным коллапсом в Киеве вечером 7 сентября.

Об этом он сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Поручение премьера

Корецкий поручил немедленно обеспечить надлежащую работу метрополитена в соответствии с принятыми правительством решениями, чтобы люди могли нормально добраться домой.

"Нет и не может быть абсолютно никаких оснований медлить с этим", — подчеркнул премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Корецкий обсудил с партнерами финансирование Украины: Стоимость ведения войны растет, требуется больше ресурсов

О ситуации в городе

  • По словам Корецкого, пробки на дорогах, очереди и скопления людей на остановках общественного транспорта не добавляют безопасности и комфорта киевлянам.

"Решения должны выполняться! Выполняться быстро и с учетом актуальной ситуации в городе. Жду от городских властей оперативной реакции. Безопасность и комфорт людей — наш общий и безусловный приоритет", — подытожил премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве ограничили проведение массовых и спортивных мероприятий из-за ухудшения ситуации с безопасностью, - Кличко

Автор: 

Киев (27384) Метрополитен (1059) транспорт (1809) Корецкий Сергей (96)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
А якщо дрон влучить в автобус/тролейбус/трамвай, які працюють під час тривог ??? А якщо - у натовп на зупинках, в автівки у заторах ??? А якщо пеніс у церкві встане, то до церкви не ходити ???
показать весь комментарий
07.09.2026 22:12 Ответить
+6
Штука в іншому, Київський метрополітен - це комунальне підприємство яке в підпорядкуванні мерії Києва (Кличка), і розпорядження Корецького в цьому випадку - це пук в калюжу. З таким самим успіхом він може давати розпорядження метрополітену Нью-Йорка але ж це розраховане на лохторат.
показать весь комментарий
07.09.2026 22:14 Ответить
+4
Попробовал бы кто- нибудь
Забрать у мэрии Нью- Йорка
Миллиарды !!!!!
А Зеля взял и забрал у Киева
А ведь эти миллиарды - не личные деньги Кличка
Это налоги киевлян
Нас вообще не считают за людей в собственной стране
Не понимаю - на фига мы платим налоги ???????
Если их у нас крадут!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
07.09.2026 22:21 Ответить

Загрузка...

 
 