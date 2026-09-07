Корецкий поручил обеспечить работу киевского метро без задержек из-за транспортного коллапса
Премьер-министр Сергей Корецкий провел экстренное совещание с членами правительства и представителями столичных властей в связи с транспортным коллапсом в Киеве вечером 7 сентября.
Об этом он сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Поручение премьера
Корецкий поручил немедленно обеспечить надлежащую работу метрополитена в соответствии с принятыми правительством решениями, чтобы люди могли нормально добраться домой.
"Нет и не может быть абсолютно никаких оснований медлить с этим", — подчеркнул премьер.
О ситуации в городе
- По словам Корецкого, пробки на дорогах, очереди и скопления людей на остановках общественного транспорта не добавляют безопасности и комфорта киевлянам.
"Решения должны выполняться! Выполняться быстро и с учетом актуальной ситуации в городе. Жду от городских властей оперативной реакции. Безопасность и комфорт людей — наш общий и безусловный приоритет", — подытожил премьер-министр.
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Забрать у мэрии Нью- Йорка
Миллиарды !!!!!
А Зеля взял и забрал у Киева
А ведь эти миллиарды - не личные деньги Кличка
Это налоги киевлян
Нас вообще не считают за людей в собственной стране
Не понимаю - на фига мы платим налоги ???????
Если их у нас крадут!!!!!!!!!!!!