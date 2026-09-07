Корецкий поручил обеспечить работу киевского метро без задержек из-за транспортного коллапса

Премьер-министр Сергей Корецкий провел экстренное совещание с членами правительства и представителями столичных властей в связи с транспортным коллапсом в Киеве вечером 7 сентября.

Об этом он сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Поручение премьера

Корецкий поручил немедленно обеспечить надлежащую работу метрополитена в соответствии с принятыми правительством решениями, чтобы люди могли нормально добраться домой.

"Нет и не может быть абсолютно никаких оснований медлить с этим", — подчеркнул премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Корецкий обсудил с партнерами финансирование Украины: Стоимость ведения войны растет, требуется больше ресурсов

О ситуации в городе

По словам Корецкого, пробки на дорогах, очереди и скопления людей на остановках общественного транспорта не добавляют безопасности и комфорта киевлянам.

"Решения должны выполняться! Выполняться быстро и с учетом актуальной ситуации в городе. Жду от городских властей оперативной реакции. Безопасность и комфорт людей — наш общий и безусловный приоритет", — подытожил премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве ограничили проведение массовых и спортивных мероприятий из-за ухудшения ситуации с безопасностью, - Кличко