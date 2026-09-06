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Новости Помощь Украине
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Корецкий обсудил с партнерами финансирование Украины: Стоимость ведения войны растет, требуется больше ресурсов

корецький

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий вместе с министром финансов и министром экономики обсудил с представителями Германии, Великобритании и Франции состояние государственных финансов и потребности Украины на этот и следующий годы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegram-канале Сергея Корецкого.

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Украина готовится к зиме и нуждается в дополнительных ресурсах

По словам премьера, украинская сторона проинформировала партнеров о последствиях российского террора против бизнеса и гражданской инфраструктуры.

Также во время встречи обсудили главные приоритеты и вызовы правительства в преддверии зимы в экономической и социальной сферах.

Отдельно украинская сторона подтвердила готовность продолжать евроинтеграционные реформы. Это необходимо для ускорения принятия соответствующих решений и получения макрофинансовой помощи.

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Корецкий отметил, что стоимость ведения войны растет. По его словам, Россия существенно увеличила производство и запуски дронов и ракет.

"Враг существенно нарастил производство и запуски дронов и ракет, и Украина должна реагировать соответствующим образом, а для этого требуется больше ресурсов", — заявил премьер.

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Правительство рассчитывает на совместные решения партнеров

Корецкий сообщил, что Украина рассчитывает на совместные решения для обеспечения необходимого финансирования.

В то же время у правительства есть план действий по выполнению своей части работы, необходимой для получения предусмотренной на этот год международной помощи.

"У нас одинаковое видение следующих шагов. Главный вывод встречи — Украина и украинцы не одни перед лицом врага", — отметил премьер.

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Автор: 

Великобритания (5489) Германия (7845) финансы (355) Франция (3840) помощь и поддержка (932) Корецкий Сергей (95)
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Топ комментарии
+13
Якщо потрусити всіх прокурорів, суддів, митників, тцкашників, то ми ще самі зможемо МВФ фінансувати.
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06.09.2026 18:26 Ответить
+12
Гроші! - гроші давай!
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06.09.2026 18:17 Ответить
+11
Коли ви вже нажеретесь , вам скільки не дай все вкрадете .
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06.09.2026 18:20 Ответить

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