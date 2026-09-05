Всю ночь враг бил по гражданским объектам: разрушения и повреждения - в 9 областях, - Корецкий

В течение ночи российские захватчики наносили удары по жилым домам, предприятиям, энергетической, складской и транспортной инфраструктуре в Херсонской, Сумской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Харьковской, Полтавской, Киевской и Николаевской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

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В Каменском в результате удара по гражданскому предприятию погибло не менее 5 человек, еще 5 пострадали. Ликвидация последствий атаки продолжается. Экстренные службы работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

"Россия сознательно наносит удары по гражданским объектам, предприятиям и бизнесу. Цель таких ударов - не только терроризировать людей, но и остановить работу предприятий, нарушить логистику и оказать дополнительное давление на украинскую экономику", - подчеркнул Корецкий.

Что предшествовало?

В результате ночных атак также повреждены жилые дома в Херсоне, Борисполе и в Харьковской области, а в Сумах и Николаеве российские дроны нанесли удары по торговым центрам.

Владимир Зеленский сообщил о целенаправленных ударах по аэропортам Киева и Борисполя.

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