Усю ніч ворог бив по цивільних об’єктах: руйнування та пошкодження - у 9 областях, - Корецький

Протягом ночі російські загарбники завдавали ударів по житлових будинках, підприємствах, енергетичній, складській та транспортній інфраструктурі у Херсонській, Сумській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Харківській, Полтавській, Київській та Миколаївській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

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У Кам’янському внаслідок удару по цивільному підприємству загинуло щонайменше 5 людей, ще 5 постраждали. Ліквідація наслідків атаки триває. Екстрені служби працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

"Росія свідомо б’є по цивільних об’єктах, підприємствах і бізнесу. Мета таких ударів — не лише тероризувати людей, а й зупинити роботу підприємств, порушити логістику та створити додатковий тиск на українську економіку", - наголосив Корецький.

Що передувало?

Внаслідок нічних атак також пошкоджені житлові будинки в Херсоні, Борисполі та на Харківщині, а в Сумах і Миколаєві російські дрони вдарили по торговельних центрах.

Володимир Зеленський повідомив про цілеспрямовані удари по аеропортах Києва та Борисполя.

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