Сибіга про удар РФ по "Жулянах" в Києві: Це ляпас мирним зусиллям та намагання їх зірвати
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія своїми ударами намагається зірвати мирний процес та чинити тиск на Україну
Про це він сказав під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Його запитали, чи не розцінює Україна сьогоднішній удар по аеропорту "Київ", як спробу перешкодити прильоту посланців Трампа - Кушнера та Віткоффа.
"Путін замість миру обрав ескалацію, не досягаючи своїх цілей на полі бою, він перейшов до державного терору, до ракетного терору. Ми це в Києві бачимо, в Україні бачимо, і відчуваємо щоденно.
Звісно, що одна з цілей - це вплив на настрої населення, намагання знищити нашу енергетичну систему перед зимою. А з іншого боку - це такий ляпас мирним зусиллям світовим. І намагання зірвати цей процес", - сказав Сибіга.
За словами міністра, Україна очікує на нову динаміку з американськими партнерами в мирних зусиллях.
"Ми зараз перебуваємо в активному діалозі з ними (представниками США. - Ред.). Сподіваюсь, що ця динаміка буде досягнута в короткій перспективі", - підсумував глава МЗС.
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