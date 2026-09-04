Сибига об ударе РФ по "Жулянам" в Киеве: Это пощечина мирным усилиям и попытка их сорвать

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Россия своими ударами пытается сорвать мирный процесс и оказать давление на Украину

Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

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Его спросили, не расценивает ли Украина сегодняшний удар по аэропорту "Киев" как попытку помешать прилету посланников Трампа — Кушнера и Уиткоффа.

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"Путин вместо мира выбрал эскалацию, не достигая своих целей на поле боя, он перешел к государственному террору, к ракетному террору. Мы это видим в Киеве, видим в Украине и ощущаем ежедневно.

Конечно, одна из целей — это влияние на настроения населения, попытка уничтожить нашу энергетическую систему перед зимой. А с другой стороны — это такая пощечина мировым мирным усилиям. И попытка сорвать этот процесс", — сказал Сибига.

По словам министра, Украина ожидает новой динамики в мирных усилиях с американскими партнерами.

"Мы сейчас находимся в активном диалоге с ними (представителями США. — Ред.). Надеюсь, что эта динамика будет достигнута в ближайшей перспективе", — подытожил глава МИД.

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