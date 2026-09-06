Корецький обговорив із партнерами фінансування України: Вартість ведення війни зростає, потрібно більше ресурсів

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький разом із міністром фінансів та міністром економіки обговорив із представниками Німеччини, Великої Британії та Франції стан державних фінансів і потреби України на цей та наступний роки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграм-каналі Сергія Корецького.

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Україна готується до зими та потребує додаткових ресурсів

За словами прем’єра, українська сторона поінформувала партнерів про наслідки російського терору проти бізнесу та цивільної інфраструктури.

Також під час зустрічі обговорили головні пріоритети та виклики уряду напередодні зими в економічній і соціальній сферах.

Окремо українська сторона підтвердила готовність продовжувати євроінтеграційні реформи. Це необхідно для прискорення відповідних рішень та отримання макрофінансової допомоги.

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Корецький зазначив, що вартість ведення війни зростає. За його словами, Росія суттєво збільшила виробництво та запуски дронів і ракет.

"Ворог суттєво наростив виробництво та запуск дронів і ракет, і Україна має реагувати відповідно, і для цього потрібно більше ресурсів", – заявив прем’єр.

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Уряд розраховує на спільні рішення партнерів

Корецький повідомив, що Україна розраховує на спільні рішення для забезпечення необхідного фінансування.

Водночас уряд має план дій для виконання своєї частини роботи, необхідної для отримання передбаченої на цей рік міжнародної допомоги.

"У нас однакове бачення наступних кроків. Головний висновок зустрічі – Україна та українці не наодинці з ворогом", – зазначив прем’єр.

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