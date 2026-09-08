Корецкий встретился с послом Великобритании: обсуждали ПВО и финансирование ВСУ

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий обсудил с послом Великобритании в Украине Нилом Кромптоном потребности Украины в средствах противовоздушной обороны и ускорение запланированных поставок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Сергея Корецкого в Telegram-канале.

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Украина просит ускорить поставки средств ПВО

Стороны также обсудили финансирование Сил обороны Украины в 2026–2027 годах.

Корецкий поблагодарил Великобританию за объявленный зимний пакет помощи на 100 млн фунтов стерлингов в рамках PURL. Эти средства должны быть направлены на укрепление украинской противовоздушной обороны.

"Подробно обсудили наши потребности в средствах противовоздушной обороны и необходимость ускорения запланированных поставок", - написал Корецкий.

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Стороны обсудили санкции и финансирование

Особое внимание уделили усилению санкционного давления на Россию.

Корецкий также поднял вопрос о направлении средств от реализации отдельных подсанкционных российских активов на гуманитарные нужды Украины. В частности, речь идет о программе страхования военных рисков.

Стороны также обсудили макрофинансовую стабильность. По словам премьера, важно обеспечить необходимое финансирование Сил обороны Украины в 2026–2027 годах.

Украина накануне зимнего периода представила международным партнерам перечень приоритетных потребностей в энергетике и ожидает помощи в виде оборудования и средств.

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