В Великобритании мужчину обвинили в сотрудничестве с группировкой, связанной с разведкой РФ
31-летнему гражданину Великобритании Джошуа Камиджу предъявили обвинения в сотрудничестве с иностранной разведкой и подготовке диверсионного акта. По версии британской прокуратуры, мужчина мог поддерживать контакты с группировкой, связанной с российской военной разведкой.
Об этом говорится в материале Reuters, который цитирует Цензор.НЕТ.
Британца подозревают в контактах с группировкой ГРУ
Королевская прокуратура заявила, что Камидж, предположительно, поддерживал связь и получал указания от представителя "Добровольческого корпуса ГРУ".
По данным британской стороны, эта группировка находится под контролем российской военной разведки.
"Камидж, по всей видимости, поддерживал связь и получал указания от представителя "Добровольческого корпуса ГРУ"", — заявили в британской прокуратуре.
Камидж должен предстать перед Вестминстерским магистратским судом в четверг, 10 сентября.
Полиция сообщила, что мужчина был задержан 4 сентября в Суиндоне сотрудниками подразделения по борьбе с терроризмом.
- Ранее сообщалось, что после неудачной попытки атаки беспилотника со взрывчаткой в аэропорту "Лейпциг/Галле" Германия активизирует свои усилия в борьбе с российскими диверсиями.
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