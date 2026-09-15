Винищувачі НАТО збили безпілотник у повітряному просторі Литви, – Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа повідомив про знищення безпілотника, який увійшов у повітряний простір країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Науседа написав у соцмережі X вночі 15 вересня.
Винищувачі НАТО знищили безпілотник у небі над Литвою
За словами Науседи, безпілотник був знищений винищувачами НАТО одразу після входження в повітряний простір Литви.
"Безпілотник, що щойно увійшов у повітряний простір Литви, був знищений винищувачами НАТО. Дякую особовому складу Альянсу за оперативну реакцію", – написав він.
Президент Литви наголосив, що на тлі посилення російської агресії проти України готовність НАТО швидко реагувати є життєво важливою для регіону.
"Разом із союзниками по НАТО Литва захищатиме свій повітряний простір", – заявив Науседа.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль