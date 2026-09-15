Винищувачі НАТО збили безпілотник у повітряному просторі Литви, – Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа повідомив про знищення безпілотника, який увійшов у повітряний простір країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Науседа написав у соцмережі X вночі 15 вересня.

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Винищувачі НАТО знищили безпілотник у небі над Литвою

За словами Науседи, безпілотник був знищений винищувачами НАТО одразу після входження в повітряний простір Литви.

"Безпілотник, що щойно увійшов у повітряний простір Литви, був знищений винищувачами НАТО. Дякую особовому складу Альянсу за оперативну реакцію", – написав він.

Президент Литви наголосив, що на тлі посилення російської агресії проти України готовність НАТО швидко реагувати є життєво важливою для регіону.

"Разом із союзниками по НАТО Литва захищатиме свій повітряний простір", – заявив Науседа.

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