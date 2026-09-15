Пісторіус відправить військових до Литви примусово: бракує ІТ-фахівців, медиків і танкістів

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вирішив направити кілька сотень військових Бундесверу до Литви в обов’язковому порядку. Раніше планувалося укомплектувати німецьку бригаду в Литві лише добровольцями.

Про це пише Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

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До Литви направлять близько 570 військових

Після рішення Пісторіуса німецьке Міноборони повідомило, що йдеться про кілька сотень військовослужбовців. Джерела в Бундесвері уточнюють, що до Литви можуть направити близько 570 чоловіків і жінок.

Бригаду планують зробити готовою до бойових дій до кінця 2027 року. Наразі заповнено близько 80% із приблизно 5 тисяч посад.

Водночас у бригаді не вистачає окремих фахівців. Зокрема, йдеться про працівників ІТ, спеціалістів з обслуговування танків та медиків. Тепер частину таких військових направлятимуть до Литви за наказом.

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У понеділок Пісторіус та генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр видали спільний наказ. У ньому вони наголосили на важливості постійного розміщення 45-ї танкової бригади в Литві.

"З постійним розміщенням 45-ї танкової бригади в Литві ми взялися за виконання місії, яка не має прецеденту в історії Бундесверу", – йдеться в наказі.

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Пісторіус дозволив обов’язкове направлення військових

Спочатку Пісторіус планував набрати особовий склад для бригади лише серед добровольців. Для цього в Німеччині розпочали масштабну програму набору. Однак достатньої кількості таких людей знайти не вдалося. Особливо це стосується рядового складу та окремих спеціалізованих підрозділів.

Тому Пісторіус і Броєр вирішили застосовувати обов’язкове направлення. Військовим та їхнім сім’ям обіцяють надати необхідну підтримку.

Загалом німецька бригада в Литві має складатися з 4 800 солдатів та 200 цивільних працівників. Очікується, що до 2027 року вона досягне повної бойової готовності.

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