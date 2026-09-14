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Новини Співпраця України та Німеччини
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Прем’єр Саксонії Кречмер про війну РФ проти України: "Це не наша війна"

Кречмер заявив, що Німеччина стала стороною війни РФ проти України і назвав це помилкою

Прем’єр-міністр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер заявив, що Німеччина фактично стала стороною війни Росії проти України, хоча, на його думку, цього не мало статися.

Про це повідомляє ntv, передає  Цензор.НЕТ.

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Як зазначив Кречмер, раніше у Німеччині наголошували на необхідності уникати безпосереднього втягування у війну.

"Це не наша війна. Ми завжди говорили, що не повинні ставати стороною конфлікту. Я б сказав, що ми вже нею стали. Це величезна помилка", – заявив він.

За словами прем’єра Саксонії, така ситуація викликає серед німців занепокоєння та страх. Водночас, на його думку, це заважає реалістично оцінювати необхідність інвестицій у власні оборонні спроможності Німеччини.

Кречмер при цьому виступив на підтримку створення в Німеччині підприємств із виробництва озброєнь. Найкращим способом захисту країни та Європи він назвав стратегію стримування, яка має запобігти можливому нападу.

Прем’єр Саксонії також заявив, що ракети, які можуть летіти на Німеччину, мають бути знищені, а необхідні для цього технології повинні вироблятися всередині країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вадефуль після успіху проросійської АдН: Німцям треба краще пояснювати, навіщо підтримувати Україну

Автор: 

Німеччина (6563) війна в Україні (9201)
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Топ коментарі
+14
Не ваша. Поки що.
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14.09.2026 14:52 Відповісти
+10
ГДРовское отребье
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14.09.2026 15:06 Відповісти
+9
Поки що це не іхня війна. Ключове слово - поки...Якщо провалите допомогу Україні, то буде вибір - стати раком перед рашистами або вести свою війну.
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14.09.2026 15:08 Відповісти

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