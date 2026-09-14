Премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия фактически стала участницей войны России против Украины, хотя, по его мнению, этого не должно было произойти.

Об этом сообщает ntv, передает "Цензор.НЕТ".

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Как отметил Кречмер, ранее в Германии подчеркивали необходимость избегать непосредственного втягивания в войну.

"Это не наша война. Мы всегда говорили, что не должны становиться стороной конфликта. Я бы сказал, что мы уже ею стали. Это огромная ошибка", - заявил он.

По словам премьера Саксонии, такая ситуация вызывает у немцев беспокойство и страх. В то же время, по его мнению, это мешает реалистично оценивать необходимость инвестиций в собственный оборонный потенциал Германии.

Кречмер при этом выступил в поддержку создания в Германии предприятий по производству вооружений. Лучшим способом защиты страны и Европы он назвал стратегию сдерживания, которая должна предотвратить возможное нападение.

Премьер Саксонии также заявил, что ракеты, которые могут лететь на Германию, должны быть уничтожены, а необходимые для этого технологии должны производиться внутри страны.

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