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Новости Сотрудничество Украины и Германии
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Премьер Саксонии Кречмер о войне РФ против Украины: "Это не наша война"

Кречмер заявил, что Германия стала стороной войны РФ против Украины и назвал это ошибкой

Премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия фактически стала участницей войны России против Украины, хотя, по его мнению, этого не должно было произойти.

Об этом сообщает ntv, передает "Цензор.НЕТ".

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Как отметил Кречмер, ранее в Германии подчеркивали необходимость избегать непосредственного втягивания в войну.

"Это не наша война. Мы всегда говорили, что не должны становиться стороной конфликта. Я бы сказал, что мы уже ею стали. Это огромная ошибка", - заявил он.

По словам премьера Саксонии, такая ситуация вызывает у немцев беспокойство и страх. В то же время, по его мнению, это мешает реалистично оценивать необходимость инвестиций в собственный оборонный потенциал Германии.

Кречмер при этом выступил в поддержку создания в Германии предприятий по производству вооружений. Лучшим способом защиты страны и Европы он назвал стратегию сдерживания, которая должна предотвратить возможное нападение.

Премьер Саксонии также заявил, что ракеты, которые могут лететь на Германию, должны быть уничтожены, а необходимые для этого технологии должны производиться внутри страны.

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Германия (7869) война в Украине (9151)
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Топ комментарии
+9
Не ваша. Поки що.
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14.09.2026 14:52 Ответить
+4
ГДРовское отребье
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14.09.2026 15:06 Ответить
+3
Кречмер.. Часом не нащадок славнозвісного ОТТО Кречмера..? Отто Кречмер (Otto Kretschmer, 1 мая 1912 - 5 августа 1998) - Германия командир подводной лодки, коммодор в годы Второй мировой войны. Он стал лучшим асом немецких подводных лодок типа U, потопив 47 судов союзников (общим водоизмещением 208 869 тонн)
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14.09.2026 15:04 Ответить

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