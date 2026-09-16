Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 511 530 осіб (+1 530 за добу), 12 345 танків, 49 820 артсистем, 25 339 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 511 530 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 511 530 (+1 530) осіб (поранено та ліквідовано)

танків – 12 345 (+0) од.

бойових броньованих машин – 25 339 (+5) од.

артилерійських систем – 49 820 (+27) од.

РСЗВ – 2 132 (+1) од.

засоби ППО – 1 642 (+4) од.

літаків – 442 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 630 (+4) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 519 069 (+789) од.

крилаті ракети – 5 111 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 149 557 (+374) од.

спеціальна техніка – 4 692 (+2) од.

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