Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 511 530 осіб (+1 530 за добу), 12 345 танків, 49 820 артсистем, 25 339 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 511 530 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 511 530 (+1 530) осіб (поранено та ліквідовано)
- танків – 12 345 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 25 339 (+5) од.
- артилерійських систем – 49 820 (+27) од.
- РСЗВ – 2 132 (+1) од.
- засоби ППО – 1 642 (+4) од.
- літаків – 442 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 630 (+4) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 519 069 (+789) од.
- крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 149 557 (+374) од.
- спеціальна техніка – 4 692 (+2) од.
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417 одиниць знищеної техніки та 1530!!! чумардосів за день.
НРК, спецтехніка та арта норм, логістика файно, ППО супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 511 000 це більше ніж все населення Белгородської області.