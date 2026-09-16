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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 511 530 человек (+1 530 за сутки), 12 345 танков, 49 820 артсистем, 25 339 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 511 530 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.09.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 511 530 (+1 530) человек (раненых и уничтоженных)
  • танков – 12 345 (+0) шт.
  • боевых бронированных машин – 25 339 (+5) шт.
  • артиллерийских систем – 49 820 (+27) шт.
  • РСЗО – 2 132 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 642 (+4) шт.
  • самолетов – 442 (+0) шт.
  • вертолетов – 356 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов – 2 630 (+4) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 519 069 (+789) шт.
  • крылатые ракеты – 5 111 (+0) шт.
  • корабли / катера – 35 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 149 557 (+374) шт.
  • специальная техника – 4 692 (+2) ед.

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Потери противника по состоянию на утро 16 сентября

Автор: 

армия РФ (24216) Генштаб ВС (8756) ликвидация (4568) уничтожение (10773)
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Топ комментарии
+21
Минув 4592! день москальсько-української війни.
417 одиниць знищеної техніки та 1530!!! чумардосів за день.
НРК, спецтехніка та арта норм, логістика файно, ППО супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 511 000 це більше ніж все населення Белгородської області.
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16.09.2026 07:05 Ответить
+15
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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16.09.2026 07:05 Ответить
+11
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16.09.2026 07:06 Ответить

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