Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 511 530 человек (+1 530 за сутки), 12 345 танков, 49 820 артсистем, 25 339 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 511 530 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.09.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 511 530 (+1 530) человек (раненых и уничтоженных)

танков – 12 345 (+0) шт.

боевых бронированных машин – 25 339 (+5) шт.

артиллерийских систем – 49 820 (+27) шт.

РСЗО – 2 132 (+1) ед.

средства ПВО – 1 642 (+4) шт.

самолетов – 442 (+0) шт.

вертолетов – 356 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов – 2 630 (+4) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 519 069 (+789) шт.

крылатые ракеты – 5 111 (+0) шт.

корабли / катера – 35 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 149 557 (+374) шт.

специальная техника – 4 692 (+2) ед.

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