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Новини переговори з РФ
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Дмитрієв їде до США для переговорів із командою Трампа, - ЗМІ

Кирило Дмитрієв планує зустрічі з командою Трампа в Нью-Йорку

Спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв вирушить до США для зустрічі з представниками адміністрації президента Дональда Трампа. Переговори мають відбутися в Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

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Дмитрієв проведе зустрічі з представниками Трампа

За даними двох джерел, знайомих із підготовкою переговорів, поїздка Дмитрієва до США відбудеться у середу. За їхніми словами, візит погодили особисто з російським диктатором Путіним.

У Нью-Йорку Дмитрієв має зустрітися зі Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та іншими представниками американської адміністрації.

Очікується, що ці переговори стануть продовженням контактів між Путіним і представниками США, які відбулися у Кремлі раніше цього місяця.

За словами одного з джерел, метою поїздки є підтримка діалогу між Росією та США та зусиль щодо мирного врегулювання.

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У Москві раніше говорили про нові переговори

Зеленський і Трамп уже зустрілися в Нью-Йорку на полях 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Раніше у Кремлі також заявляли про намір відновити тристоронні переговори щодо України за участю США. Водночас наразі прогресу в цьому питанні не було.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що Кремль розраховує на нову тристоронню зустріч.

Автор: 

Кушнер Джаред (151) Віткофф Стів (390) Дмитрієв Кирило (27)
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Топ коментарі
+6
Будапештські заговорщики мля. "метою поїздки є підтримка діалогу між Росією та США та зусиль щодо мирного врегулювання." Звучить так, ніби Україна розпочала війну, а грьобані підерасти з епштейнівськими збоченцями прілагают зусилля, тобто примушують її, до мирного врегулювання.
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24.09.2026 00:50 Відповісти
+3
Як їде? Сам? Без Умерова? А кому шифровки передаватиме?
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24.09.2026 00:46 Відповісти
+3
Думаю цей рашиський урод після виборів в конгрес забуде дорогу до США,а поки буде вішати лапшу на вуха Трампа і всяким відкофам.
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24.09.2026 02:32 Відповісти

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