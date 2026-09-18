Кремль та ультраправа "АдН" запланували зустріч щодо поставок газу з РФ до Німеччини, - Reuters

Російський посланець диктатора РФ Путіна Кирило Дмитрієв та лідери ультраправої німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) готують переговори про відновлення поставок російського газу до Німеччини, зокрема щодо можливого відновлення роботи газопроводів "Північний потік".

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Більше про зустріч

За даними джерел агентства, у переговорах, які можуть відбутися вже в березні 2027 року, планують взяти участь головний економічний представник Путіна Кирило Дмитрієв, а також співголови AfD Аліса Вайдель та Тіно Хрупалла.

Переговори стануть можливими лише за умови попереднього узгодження мирної угоди між Україною та РФ. Організатори сподіваються, що зустріч об’єднає "АдН", Росію та США, зазначило джерело. Серед можливих місць проведення саміту — Ізраїль, Об’єднані Арабські Емірати або Індія.

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Участь США

Головна мета партії — запропонувати Німеччині повернення до дешевих енергоносіїв з Росії.

Також організатори розраховували залучити американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера для обговорення відновлення роботи газопроводів "Північний потік".

Високопоставлений представник США повідомив Reuters, що Віткофф і Кушнер не були проінформовані про запропонований саміт і не отримували запрошення на нього.

Раніше Вайдель виступила за припинення бойкоту російської нафти та газу з метою підтримки слабкої економіки Німеччини.

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Реакція німецьких політиків

За інформацією видання, ідея відновлення поставок з Росії викликала обурення серед німецьких урядовців та законодавців.

"Німеччина не може знову стати залежною від Росії. Ми не можемо повторити помилок енергетичної кризи, яка коштувала нам 50 мільярдів євро. Це було б державною зрадою", — заявив депутат від партії "Зелені" Міхаель Келлнер.

"Росія використовує енергоносії, особливо "Північний потік", як гібридну зброю. Відновлення "Північного потоку" стане катастрофою для європейської безпеки та ізолює Німеччину", — наголосив депутат від ХДС Родріх Кізеветтер.

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