Российский представитель диктатора РФ Путина Кирилл Дмитриев и лидеры ультраправой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдН) готовят переговоры о возобновлении поставок российского газа в Германию, в частности о возможном возобновлении работы газопроводов "Северный поток".

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

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Подробнее о встрече

По данным источников агентства, в переговорах, которые могут состояться уже в марте 2027 года, планируют принять участие главный экономический представитель Путина Кирилл Дмитриев, а также сопредседатели AfD Алиса Вайдель и Тино Хрупалла.

Переговоры станут возможными только при условии предварительного согласования мирного соглашения между Украиной и РФ. Организаторы надеются, что встреча объединит "АдН", Россию и США, отметил источник. Среди возможных мест проведения саммита — Израиль, Объединенные Арабские Эмираты или Индия.

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Участие США

Главная цель партии — предложить Германии вернуться к дешевым энергоносителям из России.

Также организаторы рассчитывали привлечь американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения возобновления работы газопроводов "Северный поток".

Высокопоставленный представитель США сообщил Reuters, что Уиткофф и Кушнер не были проинформированы о предлагаемом саммите и не получали приглашения на него.

Ранее Вайдель выступила за прекращение бойкота российской нефти и газа с целью поддержки слабой экономики Германии.

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Реакция немецких политиков

По информации издания, идея возобновления поставок из России вызвала возмущение среди немецких чиновников и законодателей.

"Германия не может снова стать зависимой от России. Мы не можем повторить ошибки энергетического кризиса, который обошелся нам в 50 миллиардов евро. Это было бы государственной изменой", — заявил депутат от партии "Зеленые" Михаэль Келлнер.

"Россия использует энергоносители, особенно "Северный поток", как гибридное оружие. Возобновление работы "Северного потока" станет катастрофой для европейской безопасности и изолирует Германию", — подчеркнул депутат от ХДС Родрих Кизеветтер.

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