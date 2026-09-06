К делегации спецпосланников США в Москве присоединился координатор по санкциям Минфина, - Axios

Во время визита в Москву специальных посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в состав американской делегации вошел Джин Лэнг, временно возглавляющий координацию санкционной политики в Минфине США.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Новые подробности

По данным издания, Лэнг принял участие в подготовительной встрече с представителем РФ Кириллом Дмитриевым, но не присутствовал на встрече Уиткоффа и Кушнера с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Отмечается, что участие этого чиновника может свидетельствовать о том, что в ходе переговоров обсуждались американские санкции против России.

Читайте также: Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером заявил, что РФ не будет атаковать Киев с полуночи субботы

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.

В Кремле Уиткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.

Переговоры длились более трёх часов.

Читайте также: Виткофф назвал встречу с Путиным "одним из самых запоминающихся моментов" в жизни