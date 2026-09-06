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Новости Санкции против России
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К делегации спецпосланников США в Москве присоединился координатор по санкциям Минфина, - Axios

санкции против РФ

Во время визита в Москву специальных посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в состав американской делегации вошел Джин Лэнг, временно возглавляющий координацию санкционной политики в Минфине США.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.

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Новые подробности

По данным издания, Лэнг принял участие в подготовительной встрече с представителем РФ Кириллом Дмитриевым, но не присутствовал на встрече Уиткоффа и Кушнера с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Отмечается, что участие этого чиновника может свидетельствовать о том, что в ходе переговоров обсуждались американские санкции против России.

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Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.
  • В Кремле Уиткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.
  • Переговоры длились более трёх часов.

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Автор: 

Кушнер Джаред (100) санкции (12542) Стив Уиткофф (346) Дмитриев Кирилл (23)
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Топ комментарии
+8
Схоже на те що пекельних санкцій від Трампа не буде.
Йдуть торги про зняття вже діючих
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06.09.2026 08:08 Ответить
+5
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06.09.2026 08:39 Ответить
+2
Мириний план Трампа -це стамбульська відома капітуляція, проблема тількі в Зеленському, у котрого системна криза влади та підозри в ОПГ Династія. Як би він це не підписав, а потім у теплі края.
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06.09.2026 08:17 Ответить

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