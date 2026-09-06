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К делегации спецпосланников США в Москве присоединился координатор по санкциям Минфина, - Axios
Во время визита в Москву специальных посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в состав американской делегации вошел Джин Лэнг, временно возглавляющий координацию санкционной политики в Минфине США.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.
Новые подробности
По данным издания, Лэнг принял участие в подготовительной встрече с представителем РФ Кириллом Дмитриевым, но не присутствовал на встрече Уиткоффа и Кушнера с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
Отмечается, что участие этого чиновника может свидетельствовать о том, что в ходе переговоров обсуждались американские санкции против России.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.
- В Кремле Уиткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.
- Переговоры длились более трёх часов.
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