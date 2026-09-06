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До делегації спецпосланців США у Москві долучився координатор санкцій Мінфіну, - Axios
Під час візиту до Москви спецпосланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до складу американської делегації увійшов Джин Ленг, який тимчасово очолює координацію санкційної політики в Мінфіні США.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.
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За даними видання, Ленг узяв участь у підготовчій зустрічі з представником РФ Кирилом Дмитрієвим, але не був присутній на зустрічі Віткоффа і Кушнера з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
Зазначається, що участь цього посадовця може свідчити про те, що під час переговорів обговорювалися американські санкції проти Росії.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.
- У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.
- Переговори тривали понад три години.
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