До делегації спецпосланців США у Москві долучився координатор санкцій Мінфіну, - Axios

Під час візиту до Москви спецпосланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до складу американської делегації увійшов Джин Ленг, який тимчасово очолює координацію санкційної політики в Мінфіні США.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.

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За даними видання, Ленг узяв участь у підготовчій зустрічі з представником РФ Кирилом Дмитрієвим, але не був присутній на зустрічі Віткоффа і Кушнера з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Зазначається, що участь цього посадовця може свідчити про те, що під час переговорів обговорювалися американські санкції проти Росії.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.

У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Переговори тривали понад три години.

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