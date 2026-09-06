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Новини Санкції проти Росії
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До делегації спецпосланців США у Москві долучився координатор санкцій Мінфіну, - Axios

санкції проти рф

Під час візиту до Москви спецпосланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до складу американської делегації увійшов Джин Ленг, який тимчасово очолює координацію санкційної політики в Мінфіні США.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.

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Нові деталі

За даними видання, Ленг узяв участь у підготовчій зустрічі з представником РФ Кирилом Дмитрієвим, але не був присутній на зустрічі Віткоффа і Кушнера з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Зазначається, що участь цього посадовця може свідчити про те, що під час переговорів обговорювалися американські санкції проти Росії.

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Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.
  • У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.
  • Переговори тривали понад три години.

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Автор: 

Кушнер Джаред (99) санкції (9560) Віткофф Стів (344) Дмитрієв Кирило (23)
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Топ коментарі
+16
Схоже на те що пекельних санкцій від Трампа не буде.
Йдуть торги про зняття вже діючих
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06.09.2026 08:08 Відповісти
+12
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06.09.2026 08:39 Відповісти
+5
в теплих краях дрони теж літають , на оптоволокні до 50 км .
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06.09.2026 08:29 Відповісти

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