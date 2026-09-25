Намагався "злити" ФСБ секретні розробки "Укроборонпрому": до 15 років засуджено інженера-конструктора, - СБУ

Російський агент, якого СБУ викрила у жовтні 2024 року у Миколаєві, отримав 15 років увʼязнення з конфіскацією майна. Зловмисником виявився інженер-конструктор одного з місцевих оборонних заводів, який намагався передати ФСБ інформацію про секретні військові розробки.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Встановлено, що для вербування цього фігуранта ФСБ задіяла колишнього колегу посадовця, який ще з "нульових" проживає в Росії. Ворога цікавила технічна документація з виробництва новітніх газотурбінних двигунів, яку рашисти сподівалися використати для потреб військово-промислового комплексу РФ.

За інструкцією куратора агент мав сфотографувати секретну документацію на камеру телефону та переправити файли до РФ через месенджер.

Крім цього, зрадник паралельно фіксував місця тимчасової дислокації Сил оборони і з’ясовував технічний стан енергооб’єктів, по яких рашисти готували ракетно-дронові атаки. Для цього він на власному авто об’їжджав околиці Миколаєва та занотовував у смартфон геолокації потенційних "цілей".

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Також встановлено, що для конспірації агент створив анонімну електронну пошту і видаляв листування після кожного сеансу зв’язку з куратором.

Державна зрада

Контррозвідники СБУ поетапно задокументували злочинну діяльність зрадника і затримали його у власному помешканні.

Під час обшуків у нього вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами роботи на ворога.

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Суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).