Пытался "слить" ФСБ секретные разработки "Укроборонпрома": к 15 годам приговорен инженер-конструктор, - СБУ

Российский агент, разоблаченный СБУ в октябре 2024 года в Николаеве, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Злоумышленником оказался инженер-конструктор одного из местных оборонных заводов, который пытался передать ФСБ информацию о секретных военных разработках.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Установлено, что для вербовки этого фигуранта ФСБ задействовала бывшего коллегу чиновника, который еще с "нулевых" проживает в России. Врага интересовала техническая документация по производству новейших газотурбинных двигателей, которую рашисты надеялись использовать для нужд военно-промышленного комплекса РФ.

По инструкции куратора агент должен был сфотографировать секретную документацию на камеру телефона и переправить файлы в РФ через мессенджер.

Кроме того, предатель параллельно фиксировал места временной дислокации Сил обороны и выяснял техническое состояние энергообъектов, по которым рашисты готовили ракетно-дроновые атаки. Для этого он на собственном автомобиле объезжал окрестности Николаева и записывал в смартфон геолокации потенциальных "целей".

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Также установлено, что для конспирации агент создал анонимную электронную почту и удалял переписку после каждого сеанса связи с куратором.

Государственная измена

Контрразведчики СБУ поэтапно задокументировали преступную деятельность предателя и задержали его в собственном жилище.

В ходе обысков у него изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами работы на врага.

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Суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).