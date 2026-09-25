Пытался "слить" ФСБ секретные разработки "Укроборонпрома": к 15 годам приговорен инженер-конструктор, - СБУ
Российский агент, разоблаченный СБУ в октябре 2024 года в Николаеве, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Злоумышленником оказался инженер-конструктор одного из местных оборонных заводов, который пытался передать ФСБ информацию о секретных военных разработках.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Установлено, что для вербовки этого фигуранта ФСБ задействовала бывшего коллегу чиновника, который еще с "нулевых" проживает в России. Врага интересовала техническая документация по производству новейших газотурбинных двигателей, которую рашисты надеялись использовать для нужд военно-промышленного комплекса РФ.
По инструкции куратора агент должен был сфотографировать секретную документацию на камеру телефона и переправить файлы в РФ через мессенджер.
Кроме того, предатель параллельно фиксировал места временной дислокации Сил обороны и выяснял техническое состояние энергообъектов, по которым рашисты готовили ракетно-дроновые атаки. Для этого он на собственном автомобиле объезжал окрестности Николаева и записывал в смартфон геолокации потенциальных "целей".
Также установлено, что для конспирации агент создал анонимную электронную почту и удалял переписку после каждого сеанса связи с куратором.
Государственная измена
Контрразведчики СБУ поэтапно задокументировали преступную деятельность предателя и задержали его в собственном жилище.
В ходе обысков у него изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами работы на врага.
Суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
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