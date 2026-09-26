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Росія атакує Україну "шахедами": у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)
У ніч на суботу, 26 вересня, триває російська атака безпілотниками. У низці областей оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
Реактивні БпЛА з Черкащини в бік Київщини (Переяслав), - повідомлялося о 23:41.
Дніпропетровщина: група реактивних БпЛА повз Софіївку, курс західний, - повідомлялося о 23:51.
Реактивний БпЛА на Білу Церкву зі сходу, - повідомлялося о 23:52.
Реактивний БпЛА на Білу Церкву зі сходу, - повідомлялося о 23:56.
Реактивні БпЛА курсом на Васильків з півдня, - повідомлялося о 23:58.
Миколаївщина: реактивні БпЛА на Вознесенськ з півдня, - повідомлялося о 00:04.
Нові БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на південь Одещини (Вилкове), - повідомлялося о 00:17.
Оновлення
- Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Павлоград зі сходу, - повідомлялося о 00:49.
- Сумщина: реактивний БпЛА курсом на Шостку/Вороніж, - повідомлялося о 00:57.
- Ударні БпЛА на півночі Чернігівщини на/повз Городню в напрямку Чернігова, - повідомлялося о 01:39.
- Реактивний БпЛА у напрямку Миколаївщини з акваторії Чорного моря, - повідомлялося о 01:42.
- Реактивні БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на Житомирщину, - повідомлялося о 02:00.
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