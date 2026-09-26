Росія атакує Україну "шахедами": у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

У ніч на суботу, 26 вересня, триває російська атака безпілотниками. У низці областей оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

Реактивні БпЛА з Черкащини в бік Київщини (Переяслав), - повідомлялося о 23:41.

Дніпропетровщина: група реактивних БпЛА повз Софіївку, курс західний, - повідомлялося о 23:51.

Реактивний БпЛА на Білу Церкву зі сходу, - повідомлялося о 23:52.

Реактивний БпЛА на Білу Церкву зі сходу, - повідомлялося о 23:56.

Реактивні БпЛА курсом на Васильків з півдня, - повідомлялося о 23:58.

Миколаївщина: реактивні БпЛА на Вознесенськ з півдня, - повідомлялося о 00:04.

Нові БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на південь Одещини (Вилкове), - повідомлялося о 00:17.

Оновлення

Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Павлоград зі сходу, - повідомлялося о 00:49.

Сумщина: реактивний БпЛА курсом на Шостку/Вороніж, - повідомлялося о 00:57.

Ударні БпЛА на півночі Чернігівщини на/повз Городню в напрямку Чернігова, - повідомлялося о 01:39.

Реактивний БпЛА у напрямку Миколаївщини з акваторії Чорного моря, - повідомлялося о 01:42.

Реактивні БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на Житомирщину, - повідомлялося о 02:00.

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