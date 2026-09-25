Від ранку Росія атакувала Україну 162 ударними безпілотниками: ППО збила 127 ворожих БпЛА
Впродовж дня 25 вересня російські окупанти атакували Україну 162 ударними БпЛА різного типу. Сили протиповітряної оборони знищили та подавили 127 БпЛА.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Масштаб атаки та робота ППО
"Протягом дня 25 вересня (із 7.00 до 18.30) противник атакував Україну 162 ударними БпЛА (76 із них — реактивні), Гербара, "Бандероль/Дань-Т" та дронами інших типів", - сказано в повідомленні.
Протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито/подавлено 127 БпЛА (44 із них - реактивні).
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Триває атака
Станом на 20.00 у повітряному просторі спостерігаються декілька ударних безпілотників.
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