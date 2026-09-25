С утра Россия атаковала Украину 162 ударными беспилотниками: ПВО сбила 127 вражеских БпЛА

В течение дня 25 сентября российские оккупанты нанесли по Украине 162 удара с помощью ударных БПЛА различных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили 127 БпЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Масштаб атаки и работа ПВО

"В течение дня 25 сентября (с 7:00 до 18:30) противник атаковал Украину 162 ударными БПЛА (76 из них — реактивные), "Гербера", "Бандероль/Дань-Т" и дронами других типов", — говорится в сообщении.

Противовоздушной обороной в течение указанного периода сбито/подавлено 127 БПЛА (44 из них — реактивные).

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 27 точках, а также падение сбитых (обломки) в 4 точках.

Читайте также: 4 "Циркона" и 3 "Искандера" были обезврежены ПВО во время массированной атаки РФ, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Атака продолжается

По состоянию на 20:00 в воздушном пространстве наблюдаются несколько ударных беспилотников.

Читайте также: Россия атаковала Украину 295 дронами: ПВО уничтожила и подавила 267 БПЛА. ИНФОГРАФИКА