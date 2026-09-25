С утра Россия атаковала Украину 162 ударными беспилотниками: ПВО сбила 127 вражеских БпЛА
В течение дня 25 сентября российские оккупанты нанесли по Украине 162 удара с помощью ударных БПЛА различных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили 127 БпЛА.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Масштаб атаки и работа ПВО
"В течение дня 25 сентября (с 7:00 до 18:30) противник атаковал Украину 162 ударными БПЛА (76 из них — реактивные), "Гербера", "Бандероль/Дань-Т" и дронами других типов", — говорится в сообщении.
Противовоздушной обороной в течение указанного периода сбито/подавлено 127 БПЛА (44 из них — реактивные).
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 27 точках, а также падение сбитых (обломки) в 4 точках.
Атака продолжается
По состоянию на 20:00 в воздушном пространстве наблюдаются несколько ударных беспилотников.
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