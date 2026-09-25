Россия атаковала Украину 295 дронами: ПВО уничтожила и подавила 267 БПЛА. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 25 сентября российские войска совершили массированную атаку на Украину, запустив 295 ударных беспилотников различных типов. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 267 вражеских БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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По данным Воздушных сил ВСУ, атака началась в 18:00 24 сентября. Противник применил ударные БПЛА типа Shahed, в частности 52 реактивных, а также дроны "Гербера", "Бандероль"/"Дань-Т" и беспилотники-имитаторы типа "Пародия".

Запуски осуществлялись из следующих районов:

Орла, Курска, Миллерова, Приморско-Ахтарска и Шаталова в РФ;

временно оккупированных территориях Донецкой области и Крыма.

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ПВО уничтожила и подавила 267 БПЛА

Воздушное нападение отражали истребительная авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 07:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 267 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и других типов.

Зафиксированы попадания в 16 точках

По предварительным данным, зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 16 точках. Также известно о падении обломков сбитых дронов в четырёх точках.

Атака по состоянию на 07:30 продолжалась. В воздушном пространстве оставались несколько вражеских БПЛА. Воздушные силы призвали граждан соблюдать правила безопасности.

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