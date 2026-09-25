Росія атакувала Україну 295 дронами: ППО знищила та подавила 267 БпЛА. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 25 вересня російські війська здійснили масовану атаку на Україну, запустивши 295 ударних безпілотників різних типів. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 267 ворожих БпЛА.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
За даними Повітряних сил ЗСУ, атака розпочалася о 18:00 24 вересня. Противник застосував ударні БпЛА типу Shahed, зокрема 52 реактивних, а також дрони "Гербера", "Бандероль"/"Дань-Т" та безпілотники-імітатори типу "Пародія".
Запуски здійснювалися з районів:
- Орла, Курська, Міллерового, Приморсько-Ахтарська та Шаталового в РФ;
- тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму.
ППО знищила та подавила 267 БпЛА
Повітряний напад відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 07:30 протиповітряна оборона збила або подавила 267 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" та інших типів.
Зафіксовані влучання на 16 локаціях
За попередніми даними, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях. Також відомо про падіння уламків збитих дронів на чотирьох локаціях.
Атака станом на 07:30 тривала. У повітряному просторі залишалися кілька ворожих БпЛА. Повітряні сили закликали громадян дотримуватися правил безпеки.
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