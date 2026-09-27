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Новини Дитяче Євробачення
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Україну на "Дитячому Євробаченні-2026" представить Еріка Колесніченко

Еріка Колесніченко

Україну на "Дитячому Євробаченні 2026", яке відбудеться на Мальті, представить Еріка Колесніченко. Вона здобула перемогу у національному відборі з композицією "НЕ колискова".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію Національного відбору.

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За підсумками голосування Еріка Колесніченко та Злата Солоненко здобули однакову кількість балів. Однак перемогу здобула Еріка, оскільки отримала більше балів від глядачів.

результат нацвідбору на Дитяче Євробачення

Що відомо про Еріку Колесніченко

11-річна Еріка Колесніченко родом з міста Біла Церква. Дівчина займається вокалом із шести років. Крім музики Еріка захоплюється театральним мистецтвом і вже встигла зіграти ролі Круелли, Малефісенти, Мері Поппінс і Ваяни, пише "Суспільне.Культура". 

Еріка є лауреаткою першої премії міжнародного вокального конкурсу в Литві. Також вона володарка багатьох призових місць на всеукраїнських фестивалях.

Пісню "НЕ колискова" для виконавиці написала співачка Світлана Тарабарова. Музичний твір є сміливим закликом до пробудження та рішучості. У пісні підкреслюється, що життя не є казкою, а тому для досягнення поставлених цілей важливо не боятися й вірити в свій потенціал.

Цьогорічне "Дитяче Євробачення" відбудеться 24 жовтня на Мальті.

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діти (5789) Євробачення (493) конкурс (933) музика (470) Мальта (77)
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Топ коментарі
+4
"Розкрутили" дитину... І що далі? Хтось знає "співачку" Аліну Гросу? Так ото ж...
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27.09.2026 04:53 Відповісти
+2
Співає Ґросу. В 2025 р вийшов восьмий альбом. Але тих співаків зараз...
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27.09.2026 07:58 Відповісти
+2
Я теж співаю... На кухні, ранками - коли каву варю, для себе... Співаю собі під ніс, бо дружина ще спить...
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27.09.2026 08:01 Відповісти

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