Україну на "Дитячому Євробаченні-2026" представить Еріка Колесніченко

Україну на "Дитячому Євробаченні 2026", яке відбудеться на Мальті, представить Еріка Колесніченко. Вона здобула перемогу у національному відборі з композицією "НЕ колискова".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію Національного відбору.

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За підсумками голосування Еріка Колесніченко та Злата Солоненко здобули однакову кількість балів. Однак перемогу здобула Еріка, оскільки отримала більше балів від глядачів.

Що відомо про Еріку Колесніченко

11-річна Еріка Колесніченко родом з міста Біла Церква. Дівчина займається вокалом із шести років. Крім музики Еріка захоплюється театральним мистецтвом і вже встигла зіграти ролі Круелли, Малефісенти, Мері Поппінс і Ваяни, пише "Суспільне.Культура".

Еріка є лауреаткою першої премії міжнародного вокального конкурсу в Литві. Також вона володарка багатьох призових місць на всеукраїнських фестивалях.

Пісню "НЕ колискова" для виконавиці написала співачка Світлана Тарабарова. Музичний твір є сміливим закликом до пробудження та рішучості. У пісні підкреслюється, що життя не є казкою, а тому для досягнення поставлених цілей важливо не боятися й вірити в свій потенціал.

Цьогорічне "Дитяче Євробачення" відбудеться 24 жовтня на Мальті.

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