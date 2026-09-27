Україну на "Дитячому Євробаченні-2026" представить Еріка Колесніченко
Україну на "Дитячому Євробаченні 2026", яке відбудеться на Мальті, представить Еріка Колесніченко. Вона здобула перемогу у національному відборі з композицією "НЕ колискова".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію Національного відбору.
За підсумками голосування Еріка Колесніченко та Злата Солоненко здобули однакову кількість балів. Однак перемогу здобула Еріка, оскільки отримала більше балів від глядачів.
Що відомо про Еріку Колесніченко
11-річна Еріка Колесніченко родом з міста Біла Церква. Дівчина займається вокалом із шести років. Крім музики Еріка захоплюється театральним мистецтвом і вже встигла зіграти ролі Круелли, Малефісенти, Мері Поппінс і Ваяни, пише "Суспільне.Культура".
Еріка є лауреаткою першої премії міжнародного вокального конкурсу в Литві. Також вона володарка багатьох призових місць на всеукраїнських фестивалях.
Пісню "НЕ колискова" для виконавиці написала співачка Світлана Тарабарова. Музичний твір є сміливим закликом до пробудження та рішучості. У пісні підкреслюється, що життя не є казкою, а тому для досягнення поставлених цілей важливо не боятися й вірити в свій потенціал.
Цьогорічне "Дитяче Євробачення" відбудеться 24 жовтня на Мальті.
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