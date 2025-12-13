Дитяче "Євробачення-2025": представниця України Софія Нерсесян посіла друге місце

Представниця України, 10-річна Софія Нерсесян, посіла друге місце на конкурсі дитяче "Євробачення-2025" з піснею "Мотанка". Переможницею цьогорічного конкурсу стала представниця Франції.

Про це повідомляється на сайті конкурсу, інформує Цензор.НЕТ.

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Представниця України набрала 177 голосів

Конкурс цьогоріч відбувся у Тбілісі, Грузія. Україна отримала 177 балів від журі та глядачів.

Національні журі віддали Софії 79 балів:

10 балів — Сан-Марино, Чорногорія

8 балів — Хорватія

6 балів — Мальта, Вірменія, Грузія, Франція

5 балів — Кіпр, Албанія

4 бали — Нідерланди, Північна Македонія

3 бали — Ірландія, Португалія

2 бали — Іспанія

1 бал — Італія.

Натомість від глядачів представниця України отримала 98 балів, ставши переможцем глядацького голосування.

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Виступ Софії Нерсесян

Перемогла Франція

Переможцем стала Франція з результатом 248 балів. На третьому, четвертому та п'ятому місцях відповідно опинилися Грузія, Вірменія та Іспанія.

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