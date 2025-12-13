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Новини Дитяче Євробачення
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Дитяче "Євробачення-2025": представниця України Софія Нерсесян посіла друге місце

Софія Нерсесян

Представниця України, 10-річна Софія Нерсесян, посіла друге місце на конкурсі дитяче "Євробачення-2025" з піснею "Мотанка". Переможницею цьогорічного конкурсу стала представниця Франції.

Про це повідомляється на сайті конкурсу, інформує Цензор.НЕТ.

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Представниця України набрала 177 голосів

Конкурс цьогоріч відбувся у Тбілісі, Грузія. Україна отримала 177 балів від журі та глядачів.

Національні журі віддали Софії 79 балів:

  • 10 балів — Сан-Марино, Чорногорія
  • 8 балів — Хорватія
  • 6 балів — Мальта, Вірменія, Грузія, Франція
  • 5 балів — Кіпр, Албанія
  • 4 бали — Нідерланди, Північна Македонія
  • 3 бали — Ірландія, Португалія
  • 2 бали — Іспанія
  • 1 бал — Італія.

Натомість від глядачів представниця України отримала 98 балів, ставши переможцем глядацького голосування.

Читайте також: Австрія перемогла на Євробаченні-2025: Україна посіла 9-те місце

Виступ Софії Нерсесян

Перемогла Франція

Переможцем стала Франція з результатом 248 балів. На третьому, четвертому та п'ятому місцях відповідно опинилися Грузія, Вірменія та Іспанія.

Дивіться також: Дитяче Євробачення-2025: 10-річна українка Софія Нерсесян виступить у Грузії. ФОТОрепортаж

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діти (5619) Євробачення (603) конкурс (1325) музика (530)
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Топ коментарі
+11
Польща нуль балів дала. Обіженкі
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13.12.2025 22:03 Відповісти
+11
вірмени живуть в україні років з 500. І у ЛЬвові, КАм'янці-одільському і у багатьох інших містах є їхні старовинні церкви і квартали, де вони мешкали.
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13.12.2025 22:32 Відповісти
+5
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦👍👍👍👍👍
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13.12.2025 21:46 Відповісти

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