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Дитяче "Євробачення-2025": представниця України Софія Нерсесян посіла друге місце
Представниця України, 10-річна Софія Нерсесян, посіла друге місце на конкурсі дитяче "Євробачення-2025" з піснею "Мотанка". Переможницею цьогорічного конкурсу стала представниця Франції.
Про це повідомляється на сайті конкурсу, інформує Цензор.НЕТ.
Представниця України набрала 177 голосів
Конкурс цьогоріч відбувся у Тбілісі, Грузія. Україна отримала 177 балів від журі та глядачів.
Національні журі віддали Софії 79 балів:
- 10 балів — Сан-Марино, Чорногорія
- 8 балів — Хорватія
- 6 балів — Мальта, Вірменія, Грузія, Франція
- 5 балів — Кіпр, Албанія
- 4 бали — Нідерланди, Північна Македонія
- 3 бали — Ірландія, Португалія
- 2 бали — Іспанія
- 1 бал — Італія.
Натомість від глядачів представниця України отримала 98 балів, ставши переможцем глядацького голосування.
Виступ Софії Нерсесян
Перемогла Франція
Переможцем стала Франція з результатом 248 балів. На третьому, четвертому та п'ятому місцях відповідно опинилися Грузія, Вірменія та Іспанія.
Топ коментарі
+11 Влад Кротких #334089
показати весь коментар13.12.2025 22:03 Відповісти Посилання
+11 ола жмуд
показати весь коментар13.12.2025 22:32 Відповісти Посилання
+5 Az AZLK
показати весь коментар13.12.2025 21:46 Відповісти Посилання
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