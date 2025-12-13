1 774 6
Детское "Евровидение-2025": представительница Украины София Нерсесян заняла второе место
Представительница Украины, 10-летняя София Нерсесян, заняла второе место на конкурсе детское "Евровидение-2025" с песней "Мотанка". Победительницей конкурса этого года стала представительница Франции.
Об этом сообщается на сайте конкурса, информирует Цензор.НЕТ.
Представительница Украины набрала 177 голосов
Конкурс в этом году прошел в Тбилиси, Грузия. Украина получила 177 баллов от жюри и зрителей.
Национальное жюри отдало Софии 79 баллов:
- 10 баллов — Сан-Марино, Черногория
- 8 баллов — Хорватия
- 6 баллов — Мальта, Армения, Грузия, Франция
- 5 баллов — Кипр, Албания
- 4 балла — Нидерланды, Северная Македония
- 3 балла — Ирландия, Португалия
- 2 балла — Испания
- 1 балл — Италия.
В то же время от зрителей представительница Украины получила 98 баллов, став победителем зрительского голосования.
Выступление Софии Нерсесян
Победила Франция
Победителем стала Франция с результатом 248 баллов. На третьем, четвертом и пятом местах соответственно оказались Грузия, Армения и Испания.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Az AZLK
показать весь комментарий13.12.2025 21:46 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Влад Кротких #334089
показать весь комментарий13.12.2025 22:03 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Az AZLK
показать весь комментарий13.12.2025 22:12 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
фома фоммич #577697
показать весь комментарий13.12.2025 22:19 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
ола жмуд
показать весь комментарий13.12.2025 22:32 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Anjey #582453
показать весь комментарий13.12.2025 22:27 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль