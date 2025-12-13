РУС
Детское "Евровидение-2025": представительница Украины София Нерсесян заняла второе место

София Нерсесян

Представительница Украины, 10-летняя София Нерсесян, заняла второе место на конкурсе детское "Евровидение-2025" с песней "Мотанка". Победительницей конкурса этого года стала представительница Франции.

Об этом сообщается на сайте конкурса, информирует Цензор.НЕТ.

Представительница Украины набрала 177 голосов

Конкурс в этом году прошел в Тбилиси, Грузия. Украина получила 177 баллов от жюри и зрителей.

Национальное жюри отдало Софии 79 баллов:

  • 10 баллов — Сан-Марино, Черногория
  • 8 баллов — Хорватия
  • 6 баллов — Мальта, Армения, Грузия, Франция
  • 5 баллов — Кипр, Албания
  • 4 балла — Нидерланды, Северная Македония
  • 3 балла — Ирландия, Португалия
  • 2 балла — Испания
  • 1 балл — Италия.

В то же время от зрителей представительница Украины получила 98 баллов, став победителем зрительского голосования.

Выступление Софии Нерсесян

Победила Франция

Победителем стала Франция с результатом 248 баллов. На третьем, четвертом и пятом местах соответственно оказались Грузия, Армения и Испания.

🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦👍👍👍👍👍
13.12.2025 21:46 Ответить
Польща нуль балів дала. Обіженкі
13.12.2025 22:03 Ответить
Фєрмєрм ваєвалі))))
13.12.2025 22:12 Ответить
Нерсесян? А она точно от Украины?
13.12.2025 22:19 Ответить
вірмени живуть в україні років з 500. І у ЛЬвові, КАм'янці-одільському і у багатьох інших містах є їхні старовинні церкви і квартали, де вони мешкали.
13.12.2025 22:32 Ответить
Ну.... зато армяне проголосовали))
