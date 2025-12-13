Детское "Евровидение-2025": представительница Украины София Нерсесян заняла второе место

Представительница Украины, 10-летняя София Нерсесян, заняла второе место на конкурсе детское "Евровидение-2025" с песней "Мотанка". Победительницей конкурса этого года стала представительница Франции.

Представительница Украины набрала 177 голосов

Конкурс в этом году прошел в Тбилиси, Грузия. Украина получила 177 баллов от жюри и зрителей.

Национальное жюри отдало Софии 79 баллов:

10 баллов — Сан-Марино, Черногория

8 баллов — Хорватия

6 баллов — Мальта, Армения, Грузия, Франция

5 баллов — Кипр, Албания

4 балла — Нидерланды, Северная Македония

3 балла — Ирландия, Португалия

2 балла — Испания

1 балл — Италия.

В то же время от зрителей представительница Украины получила 98 баллов, став победителем зрительского голосования.

Выступление Софии Нерсесян

Победила Франция

Победителем стала Франция с результатом 248 баллов. На третьем, четвертом и пятом местах соответственно оказались Грузия, Армения и Испания.

