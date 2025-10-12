РУС
Детское Евровидение-2025: 10-летняя украинка София Нерсесян выступит в Грузии. ФОТОрепортаж

София Нерсесян будет представлять Украину на Детском Евровидении-2025

10-летняя София Нерсесян представит Украину на "Детском Евровидении-2025" в Тбилиси, Грузия. Об этом сообщает Суспільне.

Конкурсантка победила в финале Национального отбора, получив 5 баллов от жюри и 6 от зрителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, голосование состоялось через приложение "Дія", где приняли участие более 190 тысяч человек.

София Нерсесян выступит с песней "Мотанка", которая сочетает современное звучание с элементами украинской народной музыки.

Финал Нацотбора детского песенного конкурса состоялся 12 октября в формате онлайн-концерта на телеканале и сайте Суспільне Культура, на веб-портале junior.eurovision.ua, ютуб-канале Евровидения Украина и в приложении Дія.TV. Шоу было доступно в переводе на жестовый язык.

Финал конкурса состоится 13 декабря 2025 года. Нынешний Национальный отбор сопровождался звездными выступлениями, в частности - alyona alyona и Светланы Тарабаровой.

В прошлом году Украину на Детском Евровидении представлял 12-летний Артем Котенко с песней "Hear Me Now". На сцене в Мадриде он занял почетное третье место.

+4
не звизди тоді було АТО а не війна .хоча кацапи окупували Крим та донбас. українцям більше подобався статус АТО та торгівля з окупантом
показать весь комментарий
12.10.2025 22:28 Ответить
+2
Зараз у Тбілісі це майже у мацкві.
показать весь комментарий
12.10.2025 22:20 Ответить
+1
в москві зеленський виступав, коли вже на Донбасі йшла війна
показать весь комментарий
12.10.2025 22:25 Ответить
Зараз у Тбілісі це майже у мацкві.
показать весь комментарий
12.10.2025 22:20 Ответить
в москві зеленський виступав, коли вже на Донбасі йшла війна
показать весь комментарий
12.10.2025 22:25 Ответить
не звизди тоді було АТО а не війна .хоча кацапи окупували Крим та донбас. українцям більше подобався статус АТО та торгівля з окупантом
показать весь комментарий
12.10.2025 22:28 Ответить
Заперечуєш російську військову агресію 2014 року?
показать весь комментарий
12.10.2025 22:31 Ответить
я ні ! відміно від керівництва України тих часів. Втой час як РФ окупувала Крим та частину Донбасу українським урядом не тільки не були розірвані дипстосунки а велася активна торгівля. так що всі питання до керівників України 2014-2019 р.
показать весь комментарий
12.10.2025 22:34 Ответить
Як там погода в Ростові вАфЛя?
показать весь комментарий
12.10.2025 22:38 Ответить
Опиши простими словами свою проблему і відразу відчуєш полегшення.
показать весь комментарий
12.10.2025 22:51 Ответить
ПНХ!
показать весь комментарий
12.10.2025 22:57 Ответить
Грузія сьогодні , то є кацапстан. Російська колонія. по нормальному там не можна проводити ніякіх європейськіх заходів
показать весь комментарий
12.10.2025 22:26 Ответить
Переможе Україна кацапів, Грузія теж буде вільною.
показать весь комментарий
12.10.2025 22:29 Ответить
все може бути . через років 20-30
показать весь комментарий
12.10.2025 22:31 Ответить
Голосування відбувалось у Зеленсько-фьодоровському москало-агентурному квазі-застосунку ''паро-Дія''...
Далі можна не читати.
показать весь комментарий
12.10.2025 23:03 Ответить
 
 