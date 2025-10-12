Детское Евровидение-2025: 10-летняя украинка София Нерсесян выступит в Грузии. ФОТОрепортаж
10-летняя София Нерсесян представит Украину на "Детском Евровидении-2025" в Тбилиси, Грузия. Об этом сообщает Суспільне.
Конкурсантка победила в финале Национального отбора, получив 5 баллов от жюри и 6 от зрителей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, голосование состоялось через приложение "Дія", где приняли участие более 190 тысяч человек.
София Нерсесян выступит с песней "Мотанка", которая сочетает современное звучание с элементами украинской народной музыки.
Финал Нацотбора детского песенного конкурса состоялся 12 октября в формате онлайн-концерта на телеканале и сайте Суспільне Культура, на веб-портале junior.eurovision.ua, ютуб-канале Евровидения Украина и в приложении Дія.TV. Шоу было доступно в переводе на жестовый язык.
Финал конкурса состоится 13 декабря 2025 года. Нынешний Национальный отбор сопровождался звездными выступлениями, в частности - alyona alyona и Светланы Тарабаровой.
В прошлом году Украину на Детском Евровидении представлял 12-летний Артем Котенко с песней "Hear Me Now". На сцене в Мадриде он занял почетное третье место.
