Детское Евровидение-2025: 10-летняя украинка София Нерсесян выступит в Грузии. ФОТОрепортаж

10-летняя София Нерсесян представит Украину на "Детском Евровидении-2025" в Тбилиси, Грузия. Об этом сообщает Суспільне.

Конкурсантка победила в финале Национального отбора, получив 5 баллов от жюри и 6 от зрителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, голосование состоялось через приложение "Дія", где приняли участие более 190 тысяч человек.

Также читайте: Евровидение под угрозой: 6 стран отказывается участвовать в конкурсе, если не будет дисквалификации Израиля

София Нерсесян выступит с песней "Мотанка", которая сочетает современное звучание с элементами украинской народной музыки.

Финал Нацотбора детского песенного конкурса состоялся 12 октября в формате онлайн-концерта на телеканале и сайте Суспільне Культура, на веб-портале junior.eurovision.ua, ютуб-канале Евровидения Украина и в приложении Дія.TV. Шоу было доступно в переводе на жестовый язык.

Финал конкурса состоится 13 декабря 2025 года. Нынешний Национальный отбор сопровождался звездными выступлениями, в частности - alyona alyona и Светланы Тарабаровой.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

В прошлом году Украину на Детском Евровидении представлял 12-летний Артем Котенко с песней "Hear Me Now". На сцене в Мадриде он занял почетное третье место.