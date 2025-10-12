Дитяче Євробачення-2025: 10-річна українка Софія Нерсесян виступить у Грузії. ФОТОрепортаж

10-річна Софія Нерсесян представить Україну на "Дитячому Євробаченні-2025" у Тбілісі, Грузія. Про це повідомляє Суспільне.

Конкурсантка перемогла у фіналі Національного відбору, отримавши 5 балів від журі та 6 від глядачів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, голосування відбулося через застосунок "Дія", де взяли участь понад 190 тисяч осіб.

Софія Нерсесян виступить із піснею "Мотанка", яка поєднує сучасне звучання з елементами української народної музики.

Фінал Нацвідбору дитячого пісенного конкурсу відбувся 12 жовтня у форматі онлайн-концерту на телеканалі та сайті Суспільне Культура, на веб-порталі junior.eurovision.ua, ютуб-каналі Євробачення Україна та в застосунку Дія.TV. Шоу було доступне у перекладі жестовою мовою.

Фінал конкурсу відбудеться 13 грудня 2025 року. Цьогорічний Національний відбір супроводжувався зірковими виступами, зокрема alyona alyona та Світлани Тарабарової.

Минулого року Україну на Дитячому Євробаченні представляв 12-річний Артем Котенко з піснею "Hear Me Now". На сцені в Мадриді він зайняв почесне третє місце.