Дитяче Євробачення-2025: 10-річна українка Софія Нерсесян виступить у Грузії. ФОТОрепортаж
10-річна Софія Нерсесян представить Україну на "Дитячому Євробаченні-2025" у Тбілісі, Грузія. Про це повідомляє Суспільне.
Конкурсантка перемогла у фіналі Національного відбору, отримавши 5 балів від журі та 6 від глядачів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, голосування відбулося через застосунок "Дія", де взяли участь понад 190 тисяч осіб.
Софія Нерсесян виступить із піснею "Мотанка", яка поєднує сучасне звучання з елементами української народної музики.
Фінал Нацвідбору дитячого пісенного конкурсу відбувся 12 жовтня у форматі онлайн-концерту на телеканалі та сайті Суспільне Культура, на веб-порталі junior.eurovision.ua, ютуб-каналі Євробачення Україна та в застосунку Дія.TV. Шоу було доступне у перекладі жестовою мовою.
Фінал конкурсу відбудеться 13 грудня 2025 року. Цьогорічний Національний відбір супроводжувався зірковими виступами, зокрема alyona alyona та Світлани Тарабарової.
Минулого року Україну на Дитячому Євробаченні представляв 12-річний Артем Котенко з піснею "Hear Me Now". На сцені в Мадриді він зайняв почесне третє місце.
