1 488 13

Дитяче Євробачення-2025: 10-річна українка Софія Нерсесян виступить у Грузії. ФОТОрепортаж

Софія Нерсесян представлятиме Україну на Дитячому Євробаченні-2025

10-річна Софія Нерсесян представить Україну на "Дитячому Євробаченні-2025" у Тбілісі, Грузія. Про це повідомляє Суспільне

Конкурсантка перемогла у фіналі Національного відбору, отримавши 5 балів від журі та 6 від глядачів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, голосування відбулося через застосунок "Дія", де взяли участь понад 190 тисяч осіб.

Софія Нерсесян представлятиме Україну на Дитячому Євробаченні-2025

Софія Нерсесян виступить із піснею "Мотанка", яка поєднує сучасне звучання з елементами української народної музики.

Софія Нерсесян представлятиме Україну на Дитячому Євробаченні-2025

Фінал Нацвідбору дитячого пісенного конкурсу відбувся 12 жовтня у форматі онлайн-концерту на телеканалі та сайті Суспільне Культура, на веб-порталі junior.eurovision.ua, ютуб-каналі Євробачення Україна та в застосунку Дія.TV. Шоу було доступне у перекладі жестовою мовою.

Софія Нерсесян представлятиме Україну на Дитячому Євробаченні-2025

Фінал конкурсу відбудеться 13 грудня 2025 року. Цьогорічний Національний відбір супроводжувався зірковими виступами, зокрема alyona alyona та Світлани Тарабарової.

Минулого року Україну на Дитячому Євробаченні представляв 12-річний Артем Котенко з піснею "Hear Me Now". На сцені в Мадриді він зайняв почесне третє місце.

Топ коментарі
+5
Зараз у Тбілісі це майже у мацкві.
12.10.2025 22:20 Відповісти
+5
не звизди тоді було АТО а не війна .хоча кацапи окупували Крим та донбас. українцям більше подобався статус АТО та торгівля з окупантом
12.10.2025 22:28 Відповісти
+4
в москві зеленський виступав, коли вже на Донбасі йшла війна
12.10.2025 22:25 Відповісти
Зараз у Тбілісі це майже у мацкві.
12.10.2025 22:20 Відповісти
в москві зеленський виступав, коли вже на Донбасі йшла війна
12.10.2025 22:25 Відповісти
не звизди тоді було АТО а не війна .хоча кацапи окупували Крим та донбас. українцям більше подобався статус АТО та торгівля з окупантом
12.10.2025 22:28 Відповісти
Заперечуєш російську військову агресію 2014 року?
12.10.2025 22:31 Відповісти
я ні ! відміно від керівництва України тих часів. Втой час як РФ окупувала Крим та частину Донбасу українським урядом не тільки не були розірвані дипстосунки а велася активна торгівля. так що всі питання до керівників України 2014-2019 р.
12.10.2025 22:34 Відповісти
Як там погода в Ростові вАфЛя?
12.10.2025 22:38 Відповісти
Опиши простими словами свою проблему і відразу відчуєш полегшення.
12.10.2025 22:51 Відповісти
ПНХ!
12.10.2025 22:57 Відповісти
Грузія сьогодні , то є кацапстан. Російська колонія. по нормальному там не можна проводити ніякіх європейськіх заходів
12.10.2025 22:26 Відповісти
Переможе Україна кацапів, Грузія теж буде вільною.
12.10.2025 22:29 Відповісти
все може бути . через років 20-30
12.10.2025 22:31 Відповісти
Ви надто песімістичний...
12.10.2025 23:17 Відповісти
Голосування відбувалось у Зеленсько-фьодоровському москало-агентурному квазі-застосунку ''паро-Дія''...
Далі можна не читати.
12.10.2025 23:03 Відповісти
 
 