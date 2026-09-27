Україна зустрічає цю зиму краще підготовленою, ніж торік, - Корецький

Україна зустрічає прийдешню зиму значно краще підготовленою, ніж торік. Однак ворог також вдосконалився, накопичивши реактивні "шахеди" і балістичні ракети.

Про це в інтерв’ю для телемарафону заявив Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

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Посилення енергетичної системи та захисту інфраструктури

"Україна зустрічає цю зиму краще підготовленою, ніж торік. Плани стійкості на момент їх затвердження були надамбіційними, і саме це дало змогу значно посилити систему навіть без повного їх виконання", - сказав глава уряду.

Він зазначив, що попри існуючі відставання військові адміністрації, голови громад і міст, державні компанії, міністерства зробили великий пласт роботи.

"Цього року збудовано більше генеруючих потужностей. Більше критичних об’єктів забезпечено додатковим резервним живленням. Є більше захисту критичних елементів інфраструктури. Є більше резерву обладнання, запасних частин, більше ремонтних бригад і техніки", - розповів прем'єр.

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Накопичення озброєння ворогом

Проте й ворог вдосконалився, зауважив Корецький.

"Це і реактивні "шахеди", і накопичення балістики та ракет на зиму. Легко точно не буде, але в нас немає іншого варіанту, ніж вистояти", - сказав глава Кабміну.

Він додав, що Україна попросила іноземних партнерів надати свої служби з надзвичайних ситуацій, рятувальників із технікою та людьми.

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