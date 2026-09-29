Стефанчук може відвідати Угорщину: опрацьовує можливий візит

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що українська сторона опрацьовує можливість його візиту до Угорщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час брифінгу, передає Укрінформ.

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Стефанчук може відвідати Угорщину

За словами Стефанчука, він має офіційне запрошення від спікерки парламенту Угорщини. Наразі українська сторона опрацьовує можливість цього візиту.

Голова Верховної Ради наголосив, що поїздка має бути пов’язана з конкретними питаннями, які можна буде вирішити під час візиту.

"У мене є офіційне запрошення від пані спікерки парламенту Угорщини. Ми зараз його опрацьовуємо, тому що візит не може бути просто для того, щоб був візит. Там повинні бути вирішені конкретні питання, які стануть результатом цього візиту", – зазначив Стефанчук.

Він також сказав, що після підготовки достатньої кількості питань готовий запросити спікерку угорського парламенту разом відвідати Берегове або інше місто України, де проживають представники угорської національної меншини.

За словами Стефанчука, це дозволило б безпосередньо поспілкуватися з представниками угорської меншини та на основі цього будувати міжпарламентський діалог.

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Україна та Угорщина готують можливі візити

Стефанчук наголосив, що рішення мають ухвалювати парламенти, але для цього потрібно розуміти реальну ситуацію.

Він зазначив, що українська сторона наразі співпрацює з парламентом Угорщини.

"Наші команди зараз співпрацюють із парламентом Угорщини. Я думаю, що, можливо, найближчим часом ми вже організуємо якийсь візит – чи мій туди, чи спікерки парламенту в Україну, тому що я глибоко переконаний, що саме парламенти повинні відіграти дуже важливу роль у нормалізації відносин між нашими країнами", – сказав Голова ВР.

Стефанчук також наголосив на важливості відносин між Україною та Угорщиною.

"Ще раз кажу: ні угорці нам не вороги, ні українці не вороги угорцям. Ми – народи, які мають велику історію, але ми повинні думати про майбутнє між нашими народами. І це для нас є пріоритетним", – підсумував він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що угорські посадовці відмовилися від зустрічі зі Стефанчуком у Будапешті.

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