Глава МЗС Німеччини: переговори щодо закінчення війни в Україні можуть початися незабаром

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що переговори щодо завершення війни Росії проти України можуть розпочатися найближчим часом.

Про це йдеться у його заяві під час відповідей на запитання депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі 29 вересня, яку цитує Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

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Вадефуль очікує початку переговорів

Водночас міністр заявив, що Європі вже зараз потрібно визначити майбутній формат відносин із Росією. Для цього, на його думку, необхідно розпочати перемовини.

Вадефуль зазначив, що ЄС може у майбутньому вибудувати добрі відносини з Росією. Водночас він наголосив на проблемі з нинішньою владою РФ, яка розпочала та продовжує війну проти України.

"У нас немає жодних претензій до самої Росії чи до російського народу. Ми маємо серйозну проблему з нинішнім російським режимом, який розв'язав і веде цю незаконну агресивну війну", – заявив Вадефуль.

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Німеччина хоче участі Європи у переговорах

Вадефуль закликав не допустити, щоб Сполучені Штати мали монополію на переговори щодо припинення війни Росії проти України.

"Ми повинні брати в них участь. Адже війна йде на європейській території", – наголосив міністр.

Він також заявив, що будь-які домовленості щодо припинення війни мають передусім бути схвалені Україною.

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Раніше Вадефуль говорив, що участь російського диктатора Путіна у зустрічі G20 може стати початком серйозних переговорів щодо припинення повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що саміт G20 у Маямі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії.

Державний секретар США Марко Рубіо висловлював сподівання, що Владімір Путін відвідає саміт лідерів G20, який відбудеться в Маямі у грудні цього року.