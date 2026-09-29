Глава МИД Германии: переговоры о прекращении войны в Украине могут начаться в ближайшее время

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что переговоры о прекращении войны России против Украины могут начаться в ближайшее время.

Об этом говорится в его заявлении, сделанном во время ответов на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге 29 сентября, которое цитирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

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Вадефуль ожидает начала переговоров

В то же время министр заявил, что Европе уже сейчас нужно определить будущий формат отношений с Россией. Для этого, по его мнению, необходимо начать переговоры.

Вадефуль отметил, что ЕС может в будущем выстроить хорошие отношения с Россией. В то же время он подчеркнул проблему с нынешней властью РФ, которая начала и продолжает войну против Украины.

"У нас нет никаких претензий к самой России или к российскому народу. У нас есть серьезная проблема с нынешним российским режимом, который развязал и ведет эту незаконную агрессивную войну", — заявил Вадефуль.

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Германия хочет участия Европы в переговорах

Вадефуль призвал не допустить, чтобы Соединенные Штаты имели монополию на переговоры о прекращении войны России против Украины.

"Мы должны принимать в них участие. Ведь война идет на европейской территории", — подчеркнул министр.

Он также заявил, что любые договоренности о прекращении войны должны в первую очередь быть одобрены Украиной.

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Ранее Вадефуль говорил, что участие российского диктатора Путина во встрече G20 может стать началом серьезных переговоров о прекращении полномасштабного вторжения России в Украину.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что саммит G20 в Майами может стать площадкой для трехсторонней встречи с участием Украины, США и России.

Государственный секретарь США Марко Рубио выражал надежду, что Владимир Путин посетит саммит лидеров G20, который состоится в Майами в декабре этого года.