Перевага ворога 6 до 1 на окремих ділянках: Півненко розповів про ситуацію на Донеччині

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко побував на позиціях підрозділів у Харківській та Донецькій областях, де заслухав звіти командирів.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Динамічна ситуація та перевага ворога 6 до 1 на Донеччині

За його словами, ситуація на цих напрямках залишається динамічною. Лише протягом тижня наші підрозділи у смугах відповідальності відбили понад 170 ворожих атак.

"Найбільша кількість штурмів припала на Донеччину, де на окремих ділянках співвідношення наступаючих сил противника до наших становить 6 до 1", - уточнив командувач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спроби ворога просунутися на Лиманському напрямку зупинено. Найбільше боїв на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб

Аналіз оперативної обстановки та підготовка до осінньо-зимового періоду

Він також повідомив, що заслухав доповіді командувача угруповання військ (сил) "Азов", командира 2-го корпусу НГУ "Хартія", командирів бригад і полків на визначених напрямках. Детально розібрали та проаналізували оперативну обстановку, дії противника та потреби підрозділів на осінньо-зимовий період.

"Російські війська продовжують активно застосовувати піхоту, безпілотники та авіацію. Попри це, наші воїни утримують свої позиції, зривають ворожі штурми та завдають противнику втрат у живій силі й техніці. Важлива складова цієї роботи - наші мідлстрайки. Наші підрозділи здатні завдавати ураження на відстані 70-100 кілометрів у тилу ворога. Це дозволяє системно знищувати його військові об’єкти та логістику ще до того, як вони безпосередньо впливають на ситуацію на передовій.

Відсутність у противника значних успіхів і проривів протягом літа - це результат щоденної роботи наших мідлстрайків, точної та злагодженої роботи операторів БпЛА, артилеристів, розвідників, піхотинців і всіх, хто забезпечує стійкість оборони", - наголошує Півненко.

Також читайте: Покровський та Костянтинівський напрямки залишаються найгарячішими, - Генштаб ЗСУ