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Новини Бойові дії на сході
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Перевага ворога 6 до 1 на окремих ділянках: Півненко розповів про ситуацію на Донеччині

У Нацгвардії збільшили термін військової підготовки

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко побував на позиціях підрозділів у Харківській та Донецькій областях, де заслухав звіти командирів.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

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Динамічна ситуація та перевага ворога 6 до 1 на Донеччині

За його словами, ситуація на цих напрямках залишається динамічною. Лише протягом тижня наші підрозділи у смугах відповідальності відбили понад 170 ворожих атак.

"Найбільша кількість штурмів припала на Донеччину, де на окремих ділянках співвідношення наступаючих сил противника до наших становить 6 до 1", - уточнив командувач.

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Аналіз оперативної обстановки та підготовка до осінньо-зимового періоду

Він також повідомив, що заслухав доповіді командувача угруповання військ (сил) "Азов", командира 2-го корпусу НГУ "Хартія", командирів бригад і полків на визначених напрямках. Детально розібрали та проаналізували оперативну обстановку, дії противника та потреби підрозділів на осінньо-зимовий період.

"Російські війська продовжують активно застосовувати піхоту, безпілотники та авіацію. Попри це, наші воїни утримують свої позиції, зривають ворожі штурми та завдають противнику втрат у живій силі й техніці. Важлива складова цієї роботи - наші мідлстрайки. Наші підрозділи здатні завдавати ураження на відстані 70-100 кілометрів у тилу ворога. Це дозволяє системно знищувати його військові об’єкти та логістику ще до того, як вони безпосередньо впливають на ситуацію на передовій.

Відсутність у противника значних успіхів і проривів протягом літа - це результат щоденної роботи наших мідлстрайків, точної та злагодженої роботи операторів БпЛА, артилеристів, розвідників, піхотинців і всіх, хто забезпечує стійкість оборони", - наголошує Півненко.

Також читайте: Покровський та Костянтинівський напрямки залишаються найгарячішими, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Донецька область (11931) бойові дії (6505) НГУ Національна гвардія (1851) Півненко Олександр (57) війна в Україні (9345)
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Топ коментарі
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Я тоже не понимаю при чем тут это? У меня товарищ служит, рассказывает что те кто у них сидит в блиндажах - и кто не пилот - максимум что они делают - это смотря - если есть куда смотреть - или слушают что происходит вокруг себя. Люди сидят по нескольку месяцев и практически никто никогда врага вживую не видел. В лучшем случае если он что то услышал - то связывается с командованием по рации и в его квадрат высылают мавик и фпв-дроны для того чтобы поискать кто там шурудит. Ну сидело бы в тех блиндажах допустим не 5 человек на километр фронта а 20 - это что, как то изменило бы ситуацию? И вопросы ротаций это тоже не особо бы изменило, потому что люди которые сидят там месяцами - сидят потому что если вести себя правильно - можно просидеть год и никто тебя не найдет. А вот во время выхода с позиции или захода - тебя могут убить. Потому ждут особо благоприятной погоды и меняют людей.
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03.10.2026 16:21 Відповісти
+1
Яка різниця скільки людей у рашки? 95% уражень на фронті відбувається дронами.
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03.10.2026 16:17 Відповісти
+1
Є такий прийом, як ударне угрупування. Для цього створюється концентрація сил (зосередження).
Війська з різних ділянок фронту або з резерву приховано чи відкрито перекидаються на обраний напрямок. Створюється чисельна та вогнева перевага над противником на ділянці прориву (зазвичай у 3-5 разів, а на вузьких ділянках - ще вища). Ось так із наявних сил сворюється перевага на якомусь конкретному участку бойових дій.
В статті так і написано: "Найбільша кількість штурмів припала на Донеччину, де на окремих ділянках співвідношення наступаючих сил противника до наших становить 6 до 1", - уточнив командувач. Джерело: https://censor.net/ua/n4026517
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03.10.2026 16:27 Відповісти

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