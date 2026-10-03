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Новости Боевые действия на востоке
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Преимущество противника 6 к 1 на отдельных участках: Пивненко рассказал о ситуации на Донетчине

В Нацгвардии увеличили срок военной подготовки

Командующий Национальной гвардией Александр Пивненко посетил позиции подразделений в Харьковской и Донецкой областях, где заслушал отчеты командиров.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Динамичная ситуация и преимущество врага 6 к 1 в Донецкой области

По его словам, ситуация на этих направлениях остается динамичной. Только за неделю наши подразделения в зонах ответственности отразили более 170 вражеских атак.

"Наибольшее количество штурмов пришлось на Донецкую область, где на отдельных участках соотношение наступающих сил противника к нашим составляет 6 к 1", — уточнил командующий.

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Анализ оперативной обстановки и подготовка к осенне-зимнему периоду

Он также сообщил, что заслушал доклады командующего группировкой войск (сил) "Азов", командира 2-го корпуса НГУ "Хартия", командиров бригад и полков на определенных направлениях. Подробно разобрали и проанализировали оперативную обстановку, действия противника и потребности подразделений на осенне-зимний период.

"Российские войска продолжают активно применять пехоту, беспилотники и авиацию. Несмотря на это, наши воины удерживают свои позиции, срывают вражеские штурмы и наносят противнику потери в живой силе и технике. Важная составляющая этой работы — наши средние удары. Наши подразделения способны наносить удары на расстоянии 70–100 километров в тылу врага. Это позволяет системно уничтожать его военные объекты и логистику еще до того, как они непосредственно влияют на ситуацию на передовой.

Отсутствие у противника значительных успехов и прорывов в течение лета - это результат ежедневной работы наших мидлстрайков, точной и слаженной работы операторов БпЛА, артиллеристов, разведчиков, пехотинцев и всех, кто обеспечивает устойчивость обороны", — подчеркивает Пивненко.

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Автор: 

Донецкая область (13288) боевые действия (6750) Национальная гвардия (2487) Пивненко Александр (54) война в Украине (9297)
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Топ комментарии
+2
Я тоже не понимаю при чем тут это? У меня товарищ служит, рассказывает что те кто у них сидит в блиндажах - и кто не пилот - максимум что они делают - это смотря - если есть куда смотреть - или слушают что происходит вокруг себя. Люди сидят по нескольку месяцев и практически никто никогда врага вживую не видел. В лучшем случае если он что то услышал - то связывается с командованием по рации и в его квадрат высылают мавик и фпв-дроны для того чтобы поискать кто там шурудит. Ну сидело бы в тех блиндажах допустим не 5 человек на километр фронта а 20 - это что, как то изменило бы ситуацию? И вопросы ротаций это тоже не особо бы изменило, потому что люди которые сидят там месяцами - сидят потому что если вести себя правильно - можно просидеть год и никто тебя не найдет. А вот во время выхода с позиции или захода - тебя могут убить. Потому ждут особо благоприятной погоды и меняют людей.
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03.10.2026 16:21 Ответить
+1
Яка різниця скільки людей у рашки? 95% уражень на фронті відбувається дронами.
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03.10.2026 16:17 Ответить
+1
Є такий прийом, як ударне угрупування. Для цього створюється концентрація сил (зосередження).
Війська з різних ділянок фронту або з резерву приховано чи відкрито перекидаються на обраний напрямок. Створюється чисельна та вогнева перевага над противником на ділянці прориву (зазвичай у 3-5 разів, а на вузьких ділянках - ще вища). Ось так із наявних сил сворюється перевага на якомусь конкретному участку бойових дій.
В статті так і написано: "Найбільша кількість штурмів припала на Донеччину, де на окремих ділянках співвідношення наступаючих сил противника до наших становить 6 до 1", - уточнив командувач. Джерело: https://censor.net/ua/n4026517
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03.10.2026 16:27 Ответить

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