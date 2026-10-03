Преимущество противника 6 к 1 на отдельных участках: Пивненко рассказал о ситуации на Донетчине
Командующий Национальной гвардией Александр Пивненко посетил позиции подразделений в Харьковской и Донецкой областях, где заслушал отчеты командиров.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Динамичная ситуация и преимущество врага 6 к 1 в Донецкой области
По его словам, ситуация на этих направлениях остается динамичной. Только за неделю наши подразделения в зонах ответственности отразили более 170 вражеских атак.
"Наибольшее количество штурмов пришлось на Донецкую область, где на отдельных участках соотношение наступающих сил противника к нашим составляет 6 к 1", — уточнил командующий.
Анализ оперативной обстановки и подготовка к осенне-зимнему периоду
Он также сообщил, что заслушал доклады командующего группировкой войск (сил) "Азов", командира 2-го корпуса НГУ "Хартия", командиров бригад и полков на определенных направлениях. Подробно разобрали и проанализировали оперативную обстановку, действия противника и потребности подразделений на осенне-зимний период.
"Российские войска продолжают активно применять пехоту, беспилотники и авиацию. Несмотря на это, наши воины удерживают свои позиции, срывают вражеские штурмы и наносят противнику потери в живой силе и технике. Важная составляющая этой работы — наши средние удары. Наши подразделения способны наносить удары на расстоянии 70–100 километров в тылу врага. Это позволяет системно уничтожать его военные объекты и логистику еще до того, как они непосредственно влияют на ситуацию на передовой.
Отсутствие у противника значительных успехов и прорывов в течение лета - это результат ежедневной работы наших мидлстрайков, точной и слаженной работы операторов БпЛА, артиллеристов, разведчиков, пехотинцев и всех, кто обеспечивает устойчивость обороны", — подчеркивает Пивненко.
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Війська з різних ділянок фронту або з резерву приховано чи відкрито перекидаються на обраний напрямок. Створюється чисельна та вогнева перевага над противником на ділянці прориву (зазвичай у 3-5 разів, а на вузьких ділянках - ще вища). Ось так із наявних сил сворюється перевага на якомусь конкретному участку бойових дій.
В статті так і написано: "Найбільша кількість штурмів припала на Донеччину, де на окремих ділянках співвідношення наступаючих сил противника до наших становить 6 до 1", - уточнив командувач. Джерело: https://censor.net/ua/n4026517