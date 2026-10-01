Попытки врага продвинуться на Лиманском направлении остановлены. Наибольшее количество боев происходит на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб
За прошедшие сутки на передовой было зафиксировано 209 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупантами.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Вчера противник нанес 22 ракетных и 78 авиационных ударов, в частности сбросил 277 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 7650 дронов-камикадзе и осуществили 2656 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
В Сумской области артиллерийским обстрелам со стороны врага подверглись населенные пункты Гавриловская Слобода, Малая Корчаковка, Писаревка, Коренок, Марьино, Уланово и Иволжанское. Авиационному удару подвергся район населенного пункта Сумы.
Поражение противника
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения живой силы и два пункта управления противника.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском направлении захватчики трижды атаковали в районах Бачевска, Бунячино и Садков.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 13 атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Графского, Симиновки, Малой Волчьей, Казачьей Лопани, Тернового и Избицкого.
На Купянском направлении враг дважды атаковал в районах Новоплатоновки и Купянска.
Попытки продвижения были остановлены на Лиманском направлении, где наши защитники отразили шесть атак в районах Дробышево, Новоселовки, Дерилово и Лимана.
На Славянском направлении захватчики совершили две атаки в районах Ямполя и Пискуновки.
На Краматорском направлении украинские воины отразили одну атаку противника в направлении Юрковки.
На Константиновском направлении зафиксировано 16 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Алексеево-Дружковки, Константиновки, Новоселовки, Долгой Балки, Николайполя и Петровки.
На Покровском направлении наши защитники отразили 33 атаки. Основные усилия враг сосредоточил в районах Сергеевки и Молодецкого, а также проводил штурмы в направлениях Гулево, Светлого, Новониколаевки, Вольного, Кучерова Яра, Степей, Белицкого и Водянского.
На Александровском направлении противник совершил две атаки в направлении населенного пункта Березовое.
На Гуляйпольском направлении отражено шесть атак захватчиков в районах Чаривного, Копаней и Верхней Терсы.
На Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки оккупанты активных наступательных действий не проводили.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.
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