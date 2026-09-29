Поражена вражеская РЛС "Каста", пункты управления БПЛА и склады боеприпасов РФ, - Генштаб

28 сентября и в ночь на 29 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Удар по РЛС и пунктам управления БПЛА

Так, в Мангуше Донецкой области украинские военные нанесли удар по радиолокационной станции 39Н6 "Каста".

В Кирносово и Новоайдаре Луганской области были поражены пункты управления БПЛА противника.

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Поражены вражеские склады

Также в Дружном Луганской области, Новоегоровке Харьковской области и Качкарском Донецкой области поражены склады боеприпасов российских подразделений.

Кроме того, в Камыш-Заре Запорожской области поражен склад материально-технических средств противника.

"Работа по ключевым военным целям российских оккупантов продолжается", - подчеркнули в Генштабе.

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