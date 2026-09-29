Уражено ворожу РЛС "Каста", пункти управління БпЛА та склади боєприпасів РФ, - Генштаб

28 вересня та в ніч на 29 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удар по РЛС та пунктах управління БпЛА

Так, у Мангуші Донецької області українські воїни завдали ураження радіолокаційній станції 39Н6 "Каста".

У Кирносовому та Новоайдарі Луганської області уражено пункти управління БпЛА противника.

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Уражено ворожі склади

Також у Дружньому Луганської області, Новоєгорівці Харківської області та Качкарському Донецької області уражено склади боєприпасів російських підрозділів.

Крім того, у Комиш-Зорі Запорізької області уражено склад матеріально-технічних засобів противника.

"Робота по ключових військових цілях російських окупантів триває", - наголосили у Генштабі.

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