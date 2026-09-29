Уражено ворожу РЛС "Каста", пункти управління БпЛА та склади боєприпасів РФ, - Генштаб
28 вересня та в ніч на 29 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Удар по РЛС та пунктах управління БпЛА
Так, у Мангуші Донецької області українські воїни завдали ураження радіолокаційній станції 39Н6 "Каста".
У Кирносовому та Новоайдарі Луганської області уражено пункти управління БпЛА противника.
Уражено ворожі склади
Також у Дружньому Луганської області, Новоєгорівці Харківської області та Качкарському Донецької області уражено склади боєприпасів російських підрозділів.
Крім того, у Комиш-Зорі Запорізької області уражено склад матеріально-технічних засобів противника.
"Робота по ключових військових цілях російських окупантів триває", - наголосили у Генштабі.
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