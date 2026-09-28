Уражено ворожий ЗРГК "Панцирь-С2", пункти управління та місця запуску БпЛА, - Генштаб
27 вересня та в ніч на 28 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російської армії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Що уражено?
Як зазначається, урайоні населеного пункту Сельцо Брянської області РФ уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С2".
У Виноградівці Запорізької області уражено пункт управління БпЛА та тимчасовий пункт дислокації підрозділу БпЛА противника.
У Донецьку Донецької області уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.
"Системне ураження таких об’єктів спрямоване на зниження інтенсивності застосування російською армією ударних безпілотників та максимальне послаблення її спроможностей завдавати ними ударів по території України", - пояснили у Генштабі.
Уражено ремонтний підрозділ та склади
Крім того, на Донеччині, у Маріуполі уражено ремонтний підрозділ, у Макіївці та Устинівці - склади боєприпасів, а в Нікольському – склад матеріально-технічних засобів російських окупантів.
Робота по ключових військових цілях російського агресора триває.
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