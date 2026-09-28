Уражено ворожий ЗРГК "Панцирь-С2", пункти управління та місця запуску БпЛА, - Генштаб

27 вересня та в ніч на 28 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російської армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що уражено?

Як зазначається, урайоні населеного пункту Сельцо Брянської області РФ уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С2".

У Виноградівці Запорізької області уражено пункт управління БпЛА та тимчасовий пункт дислокації підрозділу БпЛА противника.

У Донецьку Донецької області уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дронарі "Гатила" 3-ї Залізної бригади FPV-дроном уразили 42-тонну російську САУ "Мста-С", яку окупанти заховали у хащах. ВIДЕО

"Системне ураження таких об’єктів спрямоване на зниження інтенсивності застосування російською армією ударних безпілотників та максимальне послаблення її спроможностей завдавати ними ударів по території України", - пояснили у Генштабі.

Уражено ремонтний підрозділ та склади

Крім того, на Донеччині, у Маріуполі уражено ремонтний підрозділ, у Макіївці та Устинівці - склади боєприпасів, а в Нікольському – склад матеріально-технічних засобів російських окупантів.

Робота по ключових військових цілях російського агресора триває.

Також дивіться: Бійці 225-го ОШП знищили російський БМ-21 "Град" із боєкомплектом - після удару сталася потужна детонація. ВIДЕО