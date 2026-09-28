Поражены вражеский ЗРГК "Панцирь-С2", пункты управления и места запуска БПЛА, - Генштаб
27 сентября и в ночь на 28 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российской армии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Что было поражено?
Как отмечается, в районе населенного пункта Сельцо Брянской области РФ был поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2".
В Виноградовке Запорожской области поражен пункт управления БПЛА и временный пункт дислокации подразделения БпЛА противника.
В Донецке Донецкой области поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА.
"Системное поражение таких объектов направлено на снижение интенсивности применения российской армией ударных беспилотников и максимальное ослабление ее способности наносить ими удары по территории Украины", — пояснили в Генштабе.
Поражены ремонтное подразделение и склады
Кроме того, в Донецкой области, в Мариуполе, поражено ремонтное подразделение, в Макеевке и Устиновке — склады боеприпасов, а в Никольском — склад материально-технических средств российских оккупантов.
Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается.
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