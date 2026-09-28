Міст, літак, три катери та чотири РЛС: "Примари" ГУР завдали серії ударів по військових об’єктах РФ. ВIДЕО

Оператори спецпідрозділу "Примари" Головного управління розвідки Міноборони України провели серію ударів по військовій інфраструктурі російських окупантів, уразивши об’єкти логістики, зв’язку та радіолокації, а також авіаційну й морську техніку противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, результати бойової роботи оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Серед уражених цілей розвідники називають залізничний міст через Північнокримський канал, який використовувався окупантами для логістики.

Також під удари потрапили одразу дев’ять об’єктів, серед яких вежі зв’язку, засоби РЕБ та РЕР, берегові радіолокаційні станції й MESH-ретранслятори.

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Окремо "Примари" відпрацювали по російській системі радіолокації. Уражено РЛС "Небо-У", командний пункт РЛС П-18 "Терек" та дві станції "Каста-2Е".

Не залишилася без уваги й авіація противника. Українські оператори уразили російський навчально-бойовий реактивний літак Л-39 "Альбатрос".

Ще три цілі "Примари" знайшли на воді. Йдеться про швидкісний штурмовий катер БК-10, транспортно-десантний БК-16 та швидкісний патрульний катер "Мангуст".

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