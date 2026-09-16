Сили оборони уразили Су-24 та місце запуску ударних БпЛА РФ, - Генштаб

На окупованих територіях 15 вересня та в ніч на 16 вересня уражено літак Су-24, місце запуску ударних дронів, пункти управління БпЛА, склад боєприпасів і паливні бази РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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На аеродромі базування в Саках у тимчасово окупованому Криму уражено російський літак Су-24.

Ступінь завданих йому пошкоджень наразі уточнюється.

Уражено місце запуску ударних БпЛА

У районі міста Донецька українські військові уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників російських військ.

Крім того, у Старомлинівці та Покровську Донецької області, а також у Покровському Запорізької області уражено пункти управління БпЛА окупантів.

Знищено склад боєприпасів та бази з паливом

У Довжанську Луганської області уражено склад боєприпасів російських військ.

У Ровеньках на Луганщині та Бердянську Запорізької області уражено бази зберігання паливно-мастильних матеріалів окупаційних військ.

У Генштабі зазначили, що робота по ключових військових цілях противника триває.

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