Сили оборони уразили Су-24 та місце запуску ударних БпЛА РФ, - Генштаб
На окупованих територіях 15 вересня та в ніч на 16 вересня уражено літак Су-24, місце запуску ударних дронів, пункти управління БпЛА, склад боєприпасів і паливні бази РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
На аеродромі базування в Саках у тимчасово окупованому Криму уражено російський літак Су-24.
Ступінь завданих йому пошкоджень наразі уточнюється.
Уражено місце запуску ударних БпЛА
У районі міста Донецька українські військові уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників російських військ.
Крім того, у Старомлинівці та Покровську Донецької області, а також у Покровському Запорізької області уражено пункти управління БпЛА окупантів.
Знищено склад боєприпасів та бази з паливом
У Довжанську Луганської області уражено склад боєприпасів російських військ.
У Ровеньках на Луганщині та Бердянську Запорізької області уражено бази зберігання паливно-мастильних матеріалів окупаційних військ.
У Генштабі зазначили, що робота по ключових військових цілях противника триває.
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