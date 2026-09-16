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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Чотири українські безпілотники почергово атакують окупанта у чистому полі. ВIДЕО

У мережі оприлюднено кадри бойової роботи українських операторів безпілотних систем, які не залишили загарбнику жодних шансів на порятунок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський військовослужбовець опинився один у відкритому полі, де його виявила група українських дронів.

Чотири FPV-дрони зненацька заскочили окупанта та почергово здійснили серію точних атак.

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