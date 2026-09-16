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Четыре украинских беспилотника поочередно атакуют оккупанта в открытом поле. ВИДЕО

В сети появились кадры боевых действий украинских операторов беспилотных систем, которые не оставили захватчику никаких шансов на спасение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский военнослужащий оказался один в открытом поле, где его обнаружила группа украинских дронов.

Четыре FPV-дрона застали оккупанта врасплох и поочередно нанесли серию точных ударов.

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Автор: 

армия РФ (24216) уничтожение (10773) дроны (8180)
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Топ комментарии
+8
А дронів у нас просто нікуди дівати!!!
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16.09.2026 10:10 Ответить
+7
Там після влучання другого вже нічого було робити.
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16.09.2026 10:00 Ответить
+7
і нах. таке показувати?? чим гордитись? неадекватною розтратою безпілотників?
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16.09.2026 10:18 Ответить

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