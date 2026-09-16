Четыре украинских беспилотника поочередно атакуют оккупанта в открытом поле. ВИДЕО

В сети появились кадры боевых действий украинских операторов беспилотных систем, которые не оставили захватчику никаких шансов на спасение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский военнослужащий оказался один в открытом поле, где его обнаружила группа украинских дронов.

Четыре FPV-дрона застали оккупанта врасплох и поочередно нанесли серию точных ударов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также: Украинский дрон сделал оккупанта одноглазым: "Где воздух-то, бл#дь?! Глаз, сука! Глаз!!!". ВИДЕО