Четыре украинских беспилотника поочередно атакуют оккупанта в открытом поле. ВИДЕО
В сети появились кадры боевых действий украинских операторов беспилотных систем, которые не оставили захватчику никаких шансов на спасение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российский военнослужащий оказался один в открытом поле, где его обнаружила группа украинских дронов.
Четыре FPV-дрона застали оккупанта врасплох и поочередно нанесли серию точных ударов.
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