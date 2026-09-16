Украинский дрон сделал оккупанта одноглазым: "Где воздух-то, бл#дь?! Глаз, сука! Глаз!!!". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись удачной атаки украинского беспилотника на автотранспорт российских оккупантов в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты ВСУ обнаружили и поразили автомобиль, в котором передвигались трое захватчиков.

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Заметив приближение украинского дрона, россияне разбежались и попытались спрятаться в ближайших кустах. Один из оккупантов решил вступить в бой и открыл огонь из стрелкового оружия, пытаясь сбить беспилотник.

Однако оператор БПЛА точно направил аппарат на автомобиль. Во время взрыва и детонации один из осколков попал прямо в лицо российскому военнослужащему, который вел обстрел.

"Украинский дрон атакует автомобиль противника в Донецкой области и лишает одного из оккупантов глаза", — комментируют видео в сети.

В результате точного удара автомобиль оккупантов получил критические повреждения, а сам стрелок получил тяжелое ранение и лишился глаза.

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