Украинский дрон сделал оккупанта одноглазым: "Где воздух-то, бл#дь?! Глаз, сука! Глаз!!!". ВИДЕО
В сети появилась видеозапись удачной атаки украинского беспилотника на автотранспорт российских оккупантов в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты ВСУ обнаружили и поразили автомобиль, в котором передвигались трое захватчиков.
Заметив приближение украинского дрона, россияне разбежались и попытались спрятаться в ближайших кустах. Один из оккупантов решил вступить в бой и открыл огонь из стрелкового оружия, пытаясь сбить беспилотник.
Однако оператор БПЛА точно направил аппарат на автомобиль. Во время взрыва и детонации один из осколков попал прямо в лицо российскому военнослужащему, который вел обстрел.
"Украинский дрон атакует автомобиль противника в Донецкой области и лишает одного из оккупантов глаза", — комментируют видео в сети.
В результате точного удара автомобиль оккупантов получил критические повреждения, а сам стрелок получил тяжелое ранение и лишился глаза.
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