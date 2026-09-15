Операция "Вивальди": Третий армейский корпус освободил 85 км² в Донецкой области
В ходе первого этапа операции "Вивальди" украинские защитники освободили на севере Донецкой области территорию общей площадью 85 квадратных километров и создали плацдарм для дальнейшего контрнаступления.
Об этом говорится в заявлении Третьего армейского корпуса, сообщает Цензор.НЕТ.
Успехи ВСУ
В корпусе сообщили, что от российских оккупантов были освобождены следующие населенные пункты:
- Новоселовку;
- Александровку;
- Яровую;
- окрестности Корового Яра.
"Всего 75 квадратных километров территории, деоккупировали Среднее. Это еще 10 квадратных километров. Вместе это больше, чем площадь Житомира и почти как Чернигов", - отметили военные.
Как проводилась операция?
В корпусе добавили, что для противодействия российскому накоплению сил в тылу украинских позиций пришлось создать отдельный объединенный штаб, который на тактическом уровне координировал работу различных подразделений и специальных подразделений разведки.
Кроме того, для пресечения продвижения российских войск с помощью украинских дронов была перерезана российская логистика на Лиманском направлении.
"Настолько эффективно, что противник был вынужден выносить критически важные звенья снабжения все дальше в тыл, спасаясь от наших ударов", - говорится в сообщении.
Потери противника
По приблизительным данным Третьего корпуса, было уничтожено около 12 тысяч дронов, 800 единиц спецтехники, 250 артиллерийских тягачей, 20 бронемашин, 120 артиллерийских систем, 5 танков и 5 средств ПВО.
Также, как сообщили украинские военные, Россия потеряла в ходе первого этапа операции "Вивальди" более полутора тысяч солдат.
"Если сложить весь этот металлолом в одном месте, получится холм высотой с пятиэтажный дом. Рукотворная высота, которую противник насыпал себе сам", - добавили в корпусе.
При этом бойцы продолжают удерживать оборону в своей зоне ответственности. Трасса Харьков-Славянск остается под контролем ВСУ.
Что известно об операции "Вивальди" и наступлении ВСУ на севере Донецкой области
- Украинские военные провели наступательную операцию на севере Донецкой области в районе Лимана. Силам обороны удалось освободить село Среднее и зачистить от российской пехоты Новоселовку, Александровку, Ярову, Коровий Яр.
- В наступательной операции "Вивальди" были задействованы подразделения 60-й отдельной механизированной бригады, 125-й отдельной тяжёлой механизированной бригады, батальонная тактическая группа 3-й штурмовой бригады, 3-й отдельный разведывательный и 25-й отдельный противотанковый батальоны корпуса, 66-я отдельная механизированная бригада, 85-я тактическая группа 8-го полка ССО, спецподразделение ГУР "Артан" и 10-й пограничный отряд "Дозор".
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Пече тому що праві українські націоналісти всі як один воюють, і воюють хоробро і результативно, незважаючи на те що малоросня - такі як ти, на виборах завжди дає їм не більше 5%
Після війни вони прийдуть до влади..