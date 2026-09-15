Операция "Вивальди": Третий армейский корпус освободил 85 км² в Донецкой области

В ходе первого этапа операции "Вивальди" украинские защитники освободили на севере Донецкой области территорию общей площадью 85 квадратных километров и создали плацдарм для дальнейшего контрнаступления.

Об этом говорится в заявлении Третьего армейского корпуса, сообщает Цензор.НЕТ.

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Успехи ВСУ

В корпусе сообщили, что от российских оккупантов были освобождены следующие населенные пункты:

Новоселовку;

Александровку;

Яровую;

окрестности Корового Яра.

"Всего 75 квадратных километров территории, деоккупировали Среднее. Это еще 10 квадратных километров. Вместе это больше, чем площадь Житомира и почти как Чернигов", - отметили военные.

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Как проводилась операция?

В корпусе добавили, что для противодействия российскому накоплению сил в тылу украинских позиций пришлось создать отдельный объединенный штаб, который на тактическом уровне координировал работу различных подразделений и специальных подразделений разведки.

Кроме того, для пресечения продвижения российских войск с помощью украинских дронов была перерезана российская логистика на Лиманском направлении.

"Настолько эффективно, что противник был вынужден выносить критически важные звенья снабжения все дальше в тыл, спасаясь от наших ударов", - говорится в сообщении.

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Потери противника

По приблизительным данным Третьего корпуса, было уничтожено около 12 тысяч дронов, 800 единиц спецтехники, 250 артиллерийских тягачей, 20 бронемашин, 120 артиллерийских систем, 5 танков и 5 средств ПВО.

Также, как сообщили украинские военные, Россия потеряла в ходе первого этапа операции "Вивальди" более полутора тысяч солдат.

"Если сложить весь этот металлолом в одном месте, получится холм высотой с пятиэтажный дом. Рукотворная высота, которую противник насыпал себе сам", - добавили в корпусе.

При этом бойцы продолжают удерживать оборону в своей зоне ответственности. Трасса Харьков-Славянск остается под контролем ВСУ.

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Что известно об операции "Вивальди" и наступлении ВСУ на севере Донецкой области