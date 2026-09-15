Операція "Вівальді": Третій армійський корпус звільнив 85 км² на Донеччині. ВIДЕО
Під час першого етапу операції "Вівальді" українські захисники звільнили на півночі Донецької області територію загальною площею в 85 квадратних кілометрів та створити плацдарм для подальшого контрнаступу.
Про це йдеться у заяві Третього армійського корпусу, інформує Цензор.НЕТ.
Успіхи ЗСУ
У корпусі розповіли, що від російський окупантів зачистили такі населені пункти:
- Новоселівку;
- Олександрівку;
- Ярову;
- околиці Корового Яру.
"Загалом 75 квадратних кілометрів території, деокупували Середнє. Це ще 10 квадратних кілометрів. Разом це більше, ніж площа Житомира і майже як Чернігів", — зазначили військові.
Як проводилася операція?
У корпусі додали, що для протидії російському накопиченню у тилах українських позицій довелось створити окремий об'єднаний штаб, який тактичному рівні координував роботу різних підрозділів та спеціальних підрозділів розвідки.
Також, для усунення російського просування, за допомогою українських дронів була перерізана російська логістика на Лиманському напрямку.
"Настільки ефективно, що противник був змушений виносити критично важливі ланки постачання все далі в тил, рятуючись від наших ударів", — йдеться у повідомленні.
Втрати ворога
За приблизними даними Третього корпусу, було знищено близько 12 тисяч дронів, 800 одиниць спецтехніки, 250 артилерійських тягачів, 20 бронемашин, 120 артилерійських систем, 5 танків та 5 ППО.
Також, як повідомили українські військові, Росія втратила під час першого сезону операції "Вівальді" більше півтори тисячі солдатів.
"Якщо звести весь цей брухт в одне місце, вийде пагорб заввишки в п'ятиповерхівку. Рукотворна висота, яку противник насипав собі сам", — додали у корпусі.
При цьому бійці продовжують утримувати оборону у своїй смузі відповідальності. Траса Харків-Слов'янськ залишається під контролем ЗСУ.
Що відомо про операцію "Вівальді" та наступ ЗСУ на півночі Донеччини
- Українські військові здійснили наступальну операцію на півночі Донецької області в районі Лиману. Силам оборони вдалося звільнити село Середнє та зачистити від російської піхоти Новоселівку, Олександрівку, Ярову, Коровій Яр.
- В наступальній операції "Вівальді" були залучені підрозділи 60 окремої механізованої бригади, 125 окремої важкої механізованої бригади, батальйонна тактична група 3 штурмової бригади, 3 окремий розвідувальний та 25 окремий протитанковий батальйони корпусу, 66 окрема механізована бригада, 85 тактична група 8 полку ССО, спецпідрозділ ГУР "Артан" та 10 прикордонний загін "Дозор".
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Пече тому що праві українські націоналісти всі як один воюють, і воюють хоробро і результативно, незважаючи на те що малоросня - такі як ти, на виборах завжди дає їм не більше 5%
Після війни вони прийдуть до влади..
я княгиню ольгу!!!